Başbakan Yıldırım Birleşik Krallık'a gidiyor

Başbakan May’le yapılacak görüşmede, ikili siyasi konuların yanı sıra ekonomi, güvenlik, savunma gibi öncelikli alanlarda ikili iş birliğinin geliştirilmesi, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Kıbrıs, AB’yle ilişkiler ve terörle ortak mücadele konularının ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi.

İŞ ÇEVRELERİ VE YATIRIMCILARLA BULUŞACAK

Başbakan Yıldırım'ın, ziyareti vesilesiyle Türkiye ve Birleşik Krallık’tan önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılarla buluşacağı, basın mensuplarıyla da bir araya geleceği aktarıldı. Ayrıca, Yıldırım'ın, Uluslararası Denizcilik Örgütü’yle (IMO) de çeşitli temaslarda bulunacağı kaydedildi.