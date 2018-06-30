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Başbakan Yıldırım: Biz dükkanı kapattık

Başbakan Yıldırım, TİM Genel Kurulu'nda esprili açıklamalarıyla salondakileri güldürdü.

Haber Merkezi | 30.06.2018 - 12:26..
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Başbakan Yıldırım: Biz dükkanı kapattık

Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan son Başbakan Binali Yıldırım, "Temmuz'un 8-9'unda Türkiye'yi 2023'e taşıyacak yeni cumhuriyet hükümeti açıklanmış olacak." dedi.

"BİZ DÜKKANI KAPATTIK"

İhracatçılar Meclisi’nde görev devir teslimi olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Biriniz kazanacaksınız. Kazanamayan benim koltuğu gelip alabilir." dedi ve sözlerinin devamında "Siz sadece dükkanı devrediyorsunuz biz dükkanı kapattık." diyerek alkış topladı.

Binali Yıldırım: Biz dükkanı kapattık VİDEO

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

"DEMOKRATİK BİR YARIŞ OLUYOR"

"Mutlak üstünlüğümüz yok ama mukayeseli üstünlüğümüz var, Türkiye'nin geleceği gençleridir. Havacılıkta büyük bir mesafe aldık. Serbestleşme ile bu mesafeyi aldık. Türkiye havacılıkta bir marka oldu. İhracatçılar Meclisi’nde görev devir teslimi oluyor. İkinci dönem bitti yeni arkadaşlar gelecek. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Gayet güzel demokratik bir yarış oluyor. Aynen bizim yaptığımız gibi…

Başbakan Yıldırım: Biz dükkanı kapattık

"YARIN SİZ DE RAHATLARSINIZ"

Geçen haftada biz bu heyecanı yaşadık. Biz rahatladık, yarın siz de rahatlarsınız. Kazansanız 3 saat sürüyor sevinci, kaybetseniz, 1 günde atıyorsunuz. Onun için kazananın stresi daha çok. 3 saat keyfini yaşarsınız ondan sonra ne yapacağız diye düşünürsünüz. Kaybeden o bir gün üzülür ondan sonra Allah dünya varmış der onun için hiç endişe etmeye gerek yok.

"KAZANAMAYAN BENİM KOLTUĞU GELİP ALABİLİR"

Biriniz kazanacaksınız. Ama kazanamayan benim koltuğu gelip alabilir ha. Bir fark var, siz sadece dükkanı devrediyorsunuz. Biz dükkanı kapattık.

"YENİ HÜKÜMET AÇIKLANACAK"

Temmuz'un 8-9'unda Türkiye'yi 2023'e taşıyacak yeni cumhuriyet hükümeti açıklanmış olacak."

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