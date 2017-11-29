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Başbakan Yıldırım: Bizi Trump'ın sözleri bağlar

İngiltere dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "ABD'nin nasıl yönetildiğiyle uğraşacak vaktimiz yok" dedi.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 03:25..
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Başbakan Yıldırım: Bizi Trump'ın sözleri bağlar

Başbakan Yıldırım, Trump ve Pentagon'un YPG'ye verilen silahlar hakkında farklı açıklamalar yapması üzerine, "Kurumlar ayrı telden çalıyorsa onların sorunudur." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım: Bizi Trump'ın sözleri bağlar

Pentagon, YPG ile işbirliğini sürdüreceğini açıkladı. Bununla ilgili yorumunuz nedir
Bizim muhatabımız ABD başkanıdır. Bizi bağlayan onun sözüdür. Kurumlar ayrı telden çalıyorsa onların sorunudur. Biz bu konudaki samimi düşüncelerimizi, rahatsızlıklarımızı her fırsatta kendilerine ilettik. Bundan sonra da iletmeye devam edeceğiz.

Trump’ın, “YPG’ye daha fazla silah vermeyeceğiz” sözünü, “ABD, YPG’den desteğini tamamen çekiyor” şeklinde mi değerlendirmek gerekiyor?
Bu meseleler Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başkan Trump arasında konuşulmuş meselelerdir. Uygulamalara bakıp göreceğiz.

Başbakan Yıldırım: Bizi Trump'ın sözleri bağlar

Suriye ve YPG özelinde Trump’ın politikası farklıymış gibi bir algı var. Olanlar “Derin ABD’nin icraatı” gibi bir algı var. Pentagon ile Trump arasında uyum var mı?
ABD’nin nasıl yönetildiğiyle uğraşacak vaktimiz yok. Bizim ABD ile anlaştığımız konular var, ayrıştıklarımız var. Uzun vadede, iki ülkenin hem kendi gelecekleri hem de Ortadoğu’nun geleceği bakımından daha fazla birlikte hareket etmesi gerekir. Konuştuğumuzda ABD’liler de aynı şeyi söylüyor. Zaman zaman bir önceki yönetimden devam eden kararları gerekçe gösteriyorlar. O kararların henüz süreçler tamamlanmadığı için değiştirilmediğini söylüyorlar.

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