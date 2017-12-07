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Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

Trump'ın skandal Kudüs açıklaması sonrası Başbakan Yıldırım'dan, "Barış görüşmelerine vurulmuş ağır bir darbedir." açıklaması geldi.

Haber Merkezi | 07.12.2017 - 01:26..
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Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

Başbakan Binali Yıldırım, "ABD Başkanının Kudüsİsrail'in başkenti olarak ilan etmesi ve buna bağlı adımlar bizim için yok hükmündedir. Bu kararla bölgede Pandora'nın kutusu açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

"YOK HÜKMÜNDEDİR"

Başbakan Yıldırım ifadelerine şöyle devam etti;

"Filistin ve Ortadoğu barışını kökten ortadan kaldıracak bu karar, siyasi kaygılarla alınmış tam bir sorumsuzluk örneğidir. Bu kararı alanları şiddetle kınıyorum. Her zaman olduğu gibi, Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kudüs'ün bütün kutsal mekanlarının statüsüne saygı gösterilmesi, emrivakiler yapılmaması hayati önemi haizdir."

"ABD Başkanının Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi ve buna bağlı adımlar, Türkiye Cumhuriyeti'ne göre yok hükmündedir. Bu karar, Filistin-İsrail barış çabalarına ve Ortadoğu barış sürecine indirilmiş ağır bir darbedir. Bu kararla bölgede Pandora'nın kutusu açılmıştır."

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