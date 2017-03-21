Başbakan Yıldırım: Bunu Teyyo Pehlivan duysa pataklar

Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı sistemi gelmesi halinde, başkan seçilecek kişinin 24 saatte her türlü değişikliği yapabileceği eleştirisine "Herhalde bunu Erzurumlu Teyyo Pehlivan duysa pataklar" dedi.

TEYYO PEHLİVAN KİMDİR?

1913 yılında Erzurum'un Pasinler (Hasankale) ilçesinde doğdu.

Okuma-yazma bilmediği halde radyoyu dinleyerek, gazetelerdeki fotoğraflara bakarak dünyayı yakından izleyen ve anlattığı sevimli yalanlarla tanınan, 'Teyyo pehlivan' lakaplı Tayyip İde, 28 Aralık 1999'da ömrünün büyük bir bölümünün geçtiği Pasinler'de hayatını kaybetti.

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Başbakan Yıldırım: 'Demokrasi yolunda birçok sessiz devrim yaptık. Devletle vatandaş arasındaki ihtilafların çözümü için çok ciddi inisiyatifler aldık. Bütün bunlara rağmen, 15 Temmuz ihanetine maruz kaldık ve tam demokrasiye ulaşmak için yeni adımlar atma ihtiyacını gördük. 15 Temmuz, Türkiye'de gelecek açısından bir dönüm noktasıdır.





15 Temmuz, bir anlamda ikinci Kurtuluş Savaşı'dır ve bu savaştan, bu mücadeleden millet yüzünün akıyla çıkmıştır. Dünya demokrasilerinde görülmemiş bir iş olmuştur. Millet o gün, o gece Başkomutanının, Cumhurbaşkanının, Hükümetinin çağrısına tereddütsüz cevap vermiş ve meydanları doldurarak, tanklara, uçaklara, bombalara karşı göğsünü siper etmiş, ezanları dindirmemiş, bayrağı indirmemiştir.