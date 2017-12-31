Başbakan Yıldırım: Türkiye'yi 3 kat büyüttük

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Burdur 6. Olağan İl Kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım, açıklamasında "15 yıldır memleketimiz için doğusu batısı kuzeyi güneyi için çalıştık. Türkiye'yi 3 kat büyüttük." diyerek Türkiye'deki büyümeye dikkat çekti.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ 21. YÜZYILA DAMGASINI VURACAKTIR"

"Köklü bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan milletimiz, birbirine sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarını inşa ediyor. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kast eden hiçbir odak hedefine asla ulaşamayacaktır.

Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını başlarına yıkacaktır. Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracaktır.

"TÜRKİYE'Yİ ÜÇ KAT BÜYÜTTÜK"

15 yıldır memleketimiz için doğusu batısı kuzeyi güneyi için çalıştık. Türkiye'yi 3 kat büyüttük.

Dünya Somali'yi unutmuştu açlık, yoksulluk, terör, çaresizlik Somali'nin kaderi olmuştu. Ama bir yiğit çıktı 'yalnız değilsiniz' dedi. Bizzat oraya giderek dünyaya dedi ki 'Türkiye burada Recep Tayyip Erdoğan burada'.

Sadece Türkiye'de değil sacede 81 milyon'un değil etrafımızdaki mazlum mağdur insanlarında derdine derman oluyoruz. Gün birlik olma günüdür.

Yarın yeni bir seneye giriyoruz 2018'in Ülkemize insanlarımıza barış ve kardeşlik getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum."