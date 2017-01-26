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Başbakan Yıldırım CHP'ye sitem etti

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin mevcut sistem ile getirilmek istenen sistem hakkında hiçbir fikri olmadığını söyledi.

26.01.2017 - 15:25
  1. Haberler
  2. Politika
Başbakan Yıldırım CHP'ye sitem etti

J

Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik referandum sürecine değinen Başbakan Yıldırım, "Meclis anayasa değişikliğinin millete gideceğini kabul etti. Asıl sözü millet söyleyecek. Biz, millete gidişin önünü açtık" dedi.

Referandumun vatandaşın önüne gitmesin diye her yolu deneyenler olduğuna dikkat çeken Yıldırım şunları söyledi:

"CHP'Yİ ALLAH ISLAH ETSİN"

"10 Ağustos'ta millet ilk kez cumhurbaşkanını seçti. Orada yarım kalan işi tamamlamaktan başka bir şey yapmıyoruz. İktidar sandıkla başlayacak, sandıkla bitecek. İki sandık arasında güçlü iktidar olacak. Bunun kime ne zararı var. CHP'yi Allah ıslah etsin. Değişikliği de bilmiyorlar, mevcut sistemi de bilmiyorlar."

Başbakan Yıldırım CHP'ye sitem etti VİDEO

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