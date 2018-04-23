Başbakan Yıldırım Çankaya'da çocukları ağırladı

Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde çocukları kabul etti.

Yıldırım koltuğunu bugün 11 yaşındaki Esma Didesu Taşyürek'e bıraktı.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"23 Nisan Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan kabul edilen ilk resmi bayramdır. Bu bayramın bir hikayesi var. Aziz milletimiz, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenik düşmüş, ülkemizi işgal edenlerle amansız bir mücadeleye girişmiştir. Bu mücadelede, kadın, erkek, ihtiyar birçok kişiyi bu savaşlarda şehit verdik. Birçok çocuğumuz yetim, öksüz kaldı. 23 Nisan'da Meclis açıldığında ulusal egemenliğimiz bütün dünyaya duyuruldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocuklarımız için büyük bir bayram, şenlik düzenledi. Çocuklarımızın inançlarının, umutlarının artması için düzenlenen bu bayram çok büyük ilgi gördü. Bu bayramı dünyanın her yerine armağan eden bir ülkeyiz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz, gayret ediyoruz. 23 Nisan Bayramı'nızı kutluyorum. Bakanlar Kurulu bugün sizin. Sözü başbakanınıza bırakıyorum."

23 Nisan'da Başbakanlık koltuğuna oturan Esma Taşyürek, "Herkese nice mutlu bayram diliyorum. Bizlere bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimize, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Sevgili arkadaşlarım hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." dedi.