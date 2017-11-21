Başbakan Yıldırım E-Ticaret konferansında

Antalya'da Uluslararası E-Ticaret Konferansı'nda yaptığı konuşmada Erzincanlı bir teyze ile yaşadığı anıyı anlattı. Yıldırım'ın anısı salondaki herkesi güldürdü.

İşte o konuşma;

2007 seçimlerinle Erzincan'da kampanya yapıyorduk. Bir köye gittik, köyün girişinde yaşlı bir teyze çeşmenin başında oturuyor. Yanındaki insanlar dedi ki; "Teyze teyze, bakan geldi bakan, ne istiyorsan iste." dediler. Kafasını kaldırdı bana baktı "Hoşgelmişsin evladım" dedi. "Ne istiyorsun" dedik, "Yollarımızı yaptın Allah razı olsun, sularımız akıyor, bütün ihtiyaçlarımızı karşıladınız ama bir şey eksik kaldı." "Nedir teyze?" dedik. "Bizim köyde ADSL çekmiyor" dedi. "O ne teyze?" dedim. "Evladım bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın, Allah bilir ki sen şu an messengerı bile bilmezsin" dedi.

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

"Eğer benim kayınvalidem de telefondan pizza söyleyebiliyorsa bu işin bir faydası var demektir.

İnternet üzerinden daha çok iş yapılmaya başlandı. E-ticaret sektörü ülkemiz için çok önemli bir alan. Teknolojik dönüşüme ilk başta kendimizden başladık. E-dönüşüm projelerini hayata geçirdik. 5G teknolojisine doğru hızlı şekilde ilerliyoruz.

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