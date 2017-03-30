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Başbakan Yıldırım Edirne'de Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Başbakan Binali Yıldırım: "Senin hayır dediğin anayasayı değiştiriyoruz, ona da hayır diyorsun. Sen 82 modelsin."

30.03.2017 - 15:04
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Başbakan Yıldırım Edirne'de Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Edirne İstasyon Meydanı'nda halka hitap eden Başbakan Binali Yıldırım'ın hedefin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

1982 Anayasası'na da her fırsatta hayır dediğini belirten Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"İYİ YA İŞTE, SENİN HAYIR DEDİĞİN ANAYASAYI DEĞİŞTİRİYORUZ"

"Ana muhalefet partisi, sen de niye karşı çıkıyorsun kardeşim? Halbuki Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Ben bu anayasaya 1982'de hayır oyu verdim, yani kabul edilmemesi için gittim hayır oyu verdim.' İyi ya biz de işte senin 'hayır' oyu verdiğin anayasayı değiştiriyoruz. O halde sana düşen 'hayır' demek değil, 'evet' oyu vermektir.

Başbakan Yıldırım Edirne'de Kılıçdaroğlu'na yüklendi

YİNE HAYIR DİYORSUN, SEN 82 MODELSİN

Kendi içinde çelişkiye düşüyorsun. Bu anayasaya 'hayır' diyorsun, 'hayır' oyu veriyorsun, şimdi 'değiştirelim' diyoruz yine 'hayır' diyorsun. 82'de kalmışın, biz 'sen 82 modelsin' diyoruz, alınıyorsun ama oradan bir santim ileri gitmemişsin."

Başbakan Yıldırım Edirne'de Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Başbakan Yıldırım Edirne'de Kılıçdaroğlu'na yüklendi

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