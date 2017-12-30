Başbakan Yıldırım'dan hızlı tren müjdesi

Başbakan Yıldırım, Edirne'de partisinin kongresinde gündeme ilişkin konuları değerlendirirken bir de proje müjdesi verdi.

EDİRNE'YE HIZLI TREN MÜJDESİ

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Edirne arası hızlı tren projesinden bahsederek, "Edirne'ye hızlı tren geliyor hayırlı olsun. 2018'in ilk aylarında kazmayı vuruyoruz. Edirne - İstanbul arası 1 saat 15 dakika olacak." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

"DOĞU KUDÜS FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ"

"Yakın gelecekte Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu, Filistin devletini, bütün dünya tanıyacak ve böylece bu sorun da artık tamamlanmış olacak, ortadan kalkmış olacak.

"TÜRKİYE TEK BİR ÇAKIL TAŞINI BİLE KİMSEYE VERMEZ"

Türkiye Cumhuriyeti, Ege'de, Doğu'da, Güneydoğu'da olsun, tek bir çakıl taşını bile kimseye vermez. Ege'de aidiyeti tanımlanmamış, anlaşmalarda yer almamış kaya parçaları, formasyonlar için komşumuzun cinlik yapıp buralara heveslenmesi büyük bir yanlış olur. Bunun asla mümkün olmayacağını bütün dünya bilmelidir.

"MİLLET 2019'DA HESAPLARI SİZE SUNACAK"

Oyunuzu pazarlıyorlar. Bütün hesapları akılları sıra yapıyorlar. Sizin bir hesabınız varsa milletin de var. Millet 2019'da bu hesabı size sunacak.

"DURMAK YOK YOLA DEVAM"

Cumhurbaşkanımıza yasaklar getirdiler, AK Parti'yi kapatmak istediler, önümüzü kapatmaya çalıştılar izin vermedik. 15 Temmuz'da milletimizin darbe girişimine engel oldu. Durmak yok yola devam...

15- 16 Temmuz'da darbe yapmak isteyenlere millet darbeyi vurdu.

"VESAYETÇİ ANLAYIŞI BIRAKIN"

Bırakın bu vesayetçi anlayışı, milletin yanında olun. Bu iş, darbeye karşı koyan ve darbecilerin karşısında gövdesini siper eden vatandaşlarımızın hukuki garanti altına alınan bir düzenlemedir ve çok güzel bir düzenlemedir. Bunun karşısında durmak darbecilere cesaret ve ümit vermektir. Bunun yanında durmak demokrasiye sahip çıkmaktır.

"1 MİLYON VATANDAŞA BAYRAM HAVASI ESTİRDİK"

Biliyorsunuz Türkiye'nin gündeminde bir mesele daha var; 1 milyona yakın taşeron, durumunu merak ediyordu. Nihayet karar verdik ve daimi kadrolara aldık. Hayırlı olsun. 1 milyon vatandaş için bayram havası oluştu.

"GEMLİK DEPREM RİSKİ ALTINDA VE TAŞINIYOR"

Gemlik deprem riski yüksek bir yer. Başka bir yere taşınıp daha emniyetli yere taşınacak.

"KILIÇDAROĞLU BOŞ KONUŞUYOR"

Kılıçdaroğlu boş konuşuyor. Bunların yanında olanlara rant yok. Bu darbenin bastırılması ile ilgili bir konudur ve bu kadar basittir.

Güzel gelişmelerle yılı tamamlıyoruz.

"SON 15 YILIN EN YÜKSEK SEVİYELERİNE ULAŞACAĞIZ"

İhracatta rekora hazırlanıyoruz. Yüzde 14 artırdık. Son 15 yılın en yüksek seviyelerine de ulaşacağız.

"ALMANLAR KILIÇDAROĞLU'NU DİNLEMEDİ"

Hatırlayın; Kılıçdaroğlu Alman medyasına 'Türkiye güvenli değil' dedi. Kılıçdaroğlu'na inat 30 milyon kişi ağırladık. Kimse Kılıçdaroğlu'nu dinlemedi.

"ASGARİ ÜCRET ENFLASYONUN ALTINDA KALMADI"

Asgari ücret enflasyonun altında kalmayacak üstünde gerçekleşecek dedik. Öyle oldu mu? Oldu. Hayırlı olsun.