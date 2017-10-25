Başbakan Yıldırım Ege Ekonomik Forumu'nda

Ege Ekonomik Forumu'nda konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım küresel ekonominin toparlanmaya başladığını belirtirken Türkiye'de de parasal gelişmelerin olumlu yönde ilerlediğini ve 2018'in 2017'den daha iyi olacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasında öne çıkan detaylar şöyle:



"2018, 2017'DEN DAHA İYİ OLACAK"

"Tarım, sanayi, ticaret üretim gibi fırsat pencereleri bir bir ele alınacak ve burada önemli bir sonuç ortaya çıkacak. 2017'nin sonuna yaklaşıyoruz. Küresel ekoomi toparlanmaya başlıyor. 2008'de başlayan halen devam eden küresel ekonomide iyileşme var. Özellikle Avrupa ekonomisinde toparlanma söz konusu.

İçinden geçtiğimiz bu dönemde, küresel kriz nedeniyle ortaya çıkan kriz henüz bitmiş değil. ABD'de yeni yönetmelikle ortaya çıkan söylemler, yeni bir küresel tehditin habercisi gibi. Ancak korumacılık politikaları, küresel barışa katkı sağlamadığını göstermiştir.

"TÜRKİYE'DEKİ PARASAL GELİŞMELER OLUMLU"

Parasal gelişme Avrupa'da tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye için olumlu. İhracatımızdaki artışında bu parasal gelişme ciddi bağlantısı var. İhracatımızın yarısı Avrupa ülkeleriyle yapılıyor. Asıl risk gittikçe artan borç seviyesidir. Borç seviyesi gelişmekte olan ülkelere göre büyük bir risktir. Gelişmiş ülkelerin gayri safi harcamalarının seviyeleri var.

Zenginlik merkezleri artık doğudan batıya değil, doğuya doğru hicret ediyor. Son dönemde ayrılma istekleri, referandum, brexit gibi gelişmelerde bölgesel ekonomiye önemli ölçüde etkiliyor. Ortadoğu'da şu an için durum ümit verici değil. Kuzey Irak'ta verilen yanlış karar. Barzani, referandum öncesi şartlara dönüyoruz diye açıklama yaptı. Peki buraya gelecektin, niye bu yanlışta ısrar ettin? Niye yıllardır sizi himaye eden Türkiye'nin sözünü dinlemedin? Neyse, yanlış hesap Bağdat'tan döner. Yanlış hesap Bağdat'tan dönmüş oldu. Suriye ve Irak'ta siyasi otorite boşluğu iç savaş, bölgemiz için orta ve uzun vadede öngörü yapmamız için en büyük engel.

"BİR ADIM GELENE İKİ ADIM YANAŞIRIZ"

Bugün Ege Denizi'nde 2-3 yıl öncesine göre Avrupa'ya geçişler kontrol altına alınmıştır. Biz arzu ediyoruz ki Avrupa ülkeleri bu fedakarlığın farkında olsunlar. Avrupa'da son yıllarda yükselen milliyetçi akımlar, Avrupa'da gelecek vizyon ön görüsünü tamamen ortadan kaldırmışlar. Şu zamanlarda aşırıklarla mücadele etmektedir. Biz bir adım gelene iki adım yanaşırız.

"BÖLGE EKONOMİSİNDE YUNANİSTAN'LA ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Biz bu coğrafyada birlikte yaşayacağız. Sorunları değil, fırsatları ortaya çıkaracağız. Ekonomi yakınlaştırır, siyaset uzaklaştırır. Bu yüzden ortak potansiyellerimiz üzerinden gitmeliyiz. Geçen Atina'da bay Çipras ile güzel çalışmalar yaptık. Turizm ve ticaret alanında müzakerelerimiz oldu. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Selanik'te Başbakan ve Bakanlar ile bölge ekonomisinde ikili ilişkilerde geldiğimiz düzeyi görüşeceğiz. Ege Denizi'nde Avrupa'ya göçmen geçişi konusunda Yunanistan'la çalışma içerisindeyiz. Buna benzer işbirliğinin turizm alanında iyi geliştiğini görüyoruz. Birçok vatandaşımız bırakın yıllık tatillerini haftasonlarını bile Yunanistan'da geçirmek için gidiyorlar. Bu da bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Avrupa Brexit'i gözden geçirmesi lazım.Bu kararı Avrupa verecek biz buradayız. Avrupa ile kesilen müzakerelerin yeniden başlamasına onlar karar verecek.

"GÜVEN VE İSTİKRAR"

Bütün bu şartlar altında Türkiye tüm bu gelişmelere rağmen Türkiye nerede, gideceği yol neresi? Bu krizler ortasında 2017 yılında Türkiye'nin önünü açacak çok önemli kararlar aldık. Bunlar 8 Aralık kararlarıdır. Bu kararlarla Türkiye'de kredi genişlemesini öngören kararlar aldık. Esnafa, kobiye kredi kullanımında yardımcı olduk. Bunları kullanan sayısına baktığımızda yarım milyonu buluyor. Küçük ve orta büyük ölçekte bir kaynak temini sağlandı. Bu kadar para genişlemesine rağmen büyüme artmaya başladı.

15 Temmuz'da Türkiye yüzde 4 küçüldü, daha sonrasında yüzde 5 büyüyen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bunlar zamanında alınan cesur kararların sonucudur. İki tane sihirli kelime var güven ve istikrar.

"TÜRKİYE'NİN 2018'İ, 2017'DEN DAHA İYİ OLACAK"

Ortalama kişi başı milli geliri yüzde 37'den yüzde 62'ye çıkardık. Yeter mi yetmez, daha da çıkarmamız lazım. İşadamlarımız... Kararlarınızı alırken 2018 ve sonrası için bir öngörü yapmanız lazım, biz nasıl hesap yapalım diye düşünüyorsunuz. Kısa bir süre önce OVP yayınlandı. Onun için Türkiye'nin 2018'i, 2017'den daha iyi olacak. Hem enflasyon tek haneli olacak. Hem de büyüme hedefimiz yüzde 5.5 olacak. Sandıkta vatandaş, Türkiye'yi kimi yöneteceğine karar veriyor. Demokrasi ve istikrar konusundaki bu mutakabat iş dünyası için önemlidir. Türkiye büyümeden hzı kesmeden devam edecek. Ekonomiye dair kararlar alırken lütfen bunu not edin.

"KADIN ÇALIŞAN İSTİHDAMI ARTIYOR"

Tükiye bu yıl 1 milyon 150 bin kişiye istihdam sağlamış. Kadın çalışan istihdamı özellikle Türkiye'de artıyor. Yüzde 35'lere kadar çıktı. Üniversitelerdeki akademisyenlerin yüzde 54'ü kadınlardan oluşuyor. Gelişen Türkiye'nin en büyük göstergesidir bu. Bir de Suriyeliler var biz de diğer ülkeler gibi banane diyerek kapımızı açmayabilirdik ama bize yakışmazdı. Biz bize yakışanı yaptık.

"TÜRKİYE G20'DE EN FAZLA BÜYÜYEN ÜLKE OLACAK"

16 Nisan'da aldığımız karar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yeni bir değişim yeni bir reform olacaktır. Bakın geçtiğimiz 9 ayı şöyle bir hatırlayın, 2017'ye girerken kredi değerlendirme kuruluşları Türkiye'ye darbe vurdu ama 2017'nin ikinci çeyreğinde ardı ardına Türkiye'nin tahminlerini düzeltmeye başladılar. Önce yüzde 2 büyüme dediler sonra 3 sonra 7 dediler, öyle gidiyor... Üçüncü çeyrekte Türkiye büyük bir ihtimalle G20 içinde en fazla büyüyen ülke olacak. Dünyada da bir rekor yakalama ihtimalimiz var. Yüzde 8'e gerilemiş kamu borcumuz ve güçlü finansımızla Türkiye büyümeye devam edecek. Yılın ilk yarısında yüde 5.1 büyümenin 3.9 puanı yatırım ve ihracattan geliyor. 2017 başında bir ihracat seferberliği başlattık. Exim Bank'ın sermayesini artırdık.

"10 MEGA PROJEDEN 6'SI TÜRKİYE'NİN"

İhracatta yüzde 8, 10 15 varan büyüme görüyoruz. Uluslararası kuruluşlar yanıldılar. Biz de hedefi tutturamadık ihracat hedefimiz yüzde 53'dü, yüzde 57 yaptık... İhracat seferberliğimizin bu başarısı bütün ekonomi dünyamızın, hizmet ihracatımızın başarısıdır. 2008'den beri dünyada 10 mega proje yapılmış bunların 6 tanesi Türkiye'nin.

2016 yılında mütahattiklik sektöründe dünya devi olan Almanya ve Japonya'yı geride bıraktık. Turizmde de öyle. THY, küreel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Yeni bir şey yapıyorsunuz hem ithalarınızı azaltacak, hem de ihracatınızı artıracak, teknoloji yoğunluklu özel strateji yatırımlara teşvikler veriyoruz. Ege ve İzmir ekonomisi üzerinde de konuşmalyız. Egeliyiz, İzmirliyiz...

"İZMİR TÜRKİYE'NİN BEL KEMİĞİDİR"

Ege tarih boyunca bereketli coğrafyasıyla hep ekonominin canlı bölgesi olmuştur. Cumhuriyetten önce de sonra da... İzmir Türkiye'de ilk ihracatın yapıldığı yerdir. Türkiye'nin bel kemiğidir.

Ege Bölgesi'nin toplam ihracatı 6 milyar dolardı şimdi 14 milyar dolar olmuş. 10 ili kapsayan Ege Bölgesi'nde üretim gücü günden güne artıyor büyüme devam ediyor. Alternatif enerji kaynakları gibi alanlarda çalışmalarımız var. Gelecekte organik tarım gibi konular daha çok konuşulacak. Türkiye bu gibi konuların merkezi olmaya adaydır. Ege hala tarımda bir numaradır. İhracatta ve üretimde lider konumundadır."