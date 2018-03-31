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Başbakan Yıldırım, ekonomiyi kötüleyenlere cevap verdi

İzmir'de şirket açanların sayısının yüzde 21 oranında arttığını açıklayan Başbakan, "Ekonomi iyiye gitmiyor diyenlere selam olsun" dedi.

AA | 31.03.2018 - 12:42..
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Başbakan Yıldırım, ekonomiyi kötüleyenlere cevap verdi

Bosna Hersek'e düzenlediği ziyaretin ardından yurda dönen Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de düzenlenen toplantıya katıldı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Burada kameralar karşısına geçen Yıldırım, Türkiye ekonomisinin yüzde 7,4 oranında büyüdüğünü hatırlatarak büyüme rakamlarının daha da yukarılara çıkacağını söyledi.

Türkiye ekonomisine güvenilmesi gerektiğinin altını çizen Başbakan Yıldırım, ekonominin kötüye gittiğini savunanlara da istatistiklerle cevap verdi.

Başbakan Yıldırım, ekonomiyi kötüleyenlere cevap verdi

"BU ADAMLAR AKILSIZ DEĞİL, GELECEĞİ GÖRÜYOR"

Bu yıl ocak ve şubat aylarında önceki yıla göre İzmir'de açılan şirket sayısının yüzde 21 oranında arttığını açıklayan Başbakan, "Ekonomi iyiye gitmiyor diyenlere selam olsun. Herhalde bu adamlar akılsız değil. Şirket açıyor, geleceği okuyor.. Ona göre karar veriyor.." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, ekonomiyi kötüleyenlere cevap verdi VİDEO

Başbakan Yıldırım, ekonomiyi kötüleyenlere cevap verdi

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