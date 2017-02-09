Liderler El Bab şehidinin cenazesine katıldı

AFAD'ın verilerine göre, saat 13.13'te Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Çanakkale'de bir deprem daha oldu

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İdeal diyeti seçme ipuçları

Sizin için en ideal diyeti nasıl seçebilirsiniz? Beslenme Danışmanı Susan Bowerman, ideal diyeti seçmek için önerilerde bulundu.