taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.565
USD
3,6969
EURO
3,9550
ALTIN
147,56
PETR
55,6400

Liderler El Bab şehidinin cenazesine katıldı

Binali Yıldırım, yılbaşı gecesi birlikte yemek yediği ve Suriye El Bab’da şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun cenaze törenine katıldı.

09.02.2017 - 14:15
  1. Haberler
  2. Gündem
Liderler El Bab şehidinin cenazesine katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde askerlerle yılbaşı akşamı yemekte bir araya gelmiş, aynı masada yemek yediği askerlerden Uzman Çavuş Mahmut Uslu, Piyade Üsteğmen Onur Kelle, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Tuna ve Tank Astsubay Üstçavuş Kenan Taze’nin ailelerini telefonla aramıştı.

Liderler El Bab şehidinin cenazesine katıldı

ŞEHİT OLDU

Başbakan Binali Yıldırım’ın yılbaşı gecesi birlikte yemek yediği askerlerden olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El Bab operasyonunda şehit oldu.

Liderler El Bab şehidinin cenazesine katıldı VİDEO

Liderler El Bab şehidinin cenazesine katıldı

KILIÇDAROĞLU, BAHÇELİ, HULUSİ AKAR..

Başbakan Yıldırım, şehit uzman çavuş için öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına katıldı. Cenaze namazına ayrıca, şehidin yakınları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Uzman Çavuş Uslu, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Liderler El Bab şehidinin cenazesine katıldı

Liderler El Bab şehidinin cenazesine katıldı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık yapma

Erdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık yapma

120
Habertürk'te gazetecilerin darbe tartışması

Habertürk'te gazetecilerin darbe tartışması

164
Kandilli'den İstanbul için korkutan deprem uyarısı

Kandilli'den İstanbul için korkutan deprem uyarısı

137
Üvey kızını hamile bırakan zanlı tutuklandı

Üvey kızını hamile bırakan zanlı tutuklandı

230
İran'ı kıskaca alan ABD üsleri

İran'ı kıskaca alan ABD üsleri

153
IMF Başkanı Lagarde'dan Yunanistan'a: Batıyorsunuz

IMF Başkanı Lagarde'dan Yunanistan'a: Batıyorsunuz

110
Cumhurbaşkanı'nın ödül töreni konuşması

Cumhurbaşkanı'nın ödül töreni konuşması

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM