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Başbakan Yıldırım El Bab'daki kazayla ilgili konuştu

El Bab'da 3 askerimizin şehit olmasıyla ilgili konuşan Başbakan Yıldırım "Putin kaza olduğunu, üzüntü duyduğunu ifade etti" dedi.

10.02.2017 - 15:15
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Başbakan Yıldırım El Bab'daki kazayla ilgili konuştu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da bulunan TSK unsurlarının Rus savaş uçakları tarafından kazaen vurulması sonucu 3 askerimiz şehit düştü. Rusya Devlet Başkanı Putin, kazanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak kazadan büyük üzüntü duyduğunu ifade edip başsağlığı diledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"PUTİN, KAZA OLDUĞUNU VE ÜZÜNTÜ DUYDUĞUNU İFADE ETTİ"

"Kremlin'in açıklamaları dün karşılıklı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin görüştüler. Bunun bir kaza olduğunu, duydukları üzüntüyü en açık şekilde ifade ettiler.

"BUNDAN SONRA GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK"

Bundan sonra benzer kazaların yaşanmaması için gerekli koordinasyon, birlikte çalışmak için de her türlü tedbir alınacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz."

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