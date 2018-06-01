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Başbakan Yıldırım: TİKA FETÖ'nün en nefret ettiği kuruluştur

AK Parti mitingine katılmak üzere Elazığ'a giden Başbakan Yıldırım, Muharrem İnce'nin TİKA hakkındaki sözlerine değinerek, "Senin tarihine, geçmişine hiç mi saygın yok." dedi.

AA | 01.06.2018 - 15:24..
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Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında AK Parti Elazığ mitingine katılmak üzere, Elazığ'a gitti. Elazığ Havaalanı önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Yıldırım, daha sonra Hacı Tayyar Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Başbakan Yıldırım, cami cemaati ile süre sohbet etti ve bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Başbakan Yıldırım: TİKA FETÖ'nün en nefret ettiği kuruluştur

"SENİN TARİHİNE HİÇ Mİ SAYGIN YOK"

Daha sonra miting alanına geçen Binali Yıldırım konuşmasında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin TİKA'yı kapatacağı yönündeki sözlerini eleştirdi.

Yıldırım, "Muharrem İnce diyor ki 'Ben TİKA'yı kapatacağım.' Yahu kardeşim TİKA dediğin kuruluş FETÖ'nün en fazla nefret ettiği kuruluştur. Ne yapıyor TİKA? Tarihi kültürel mirasımızı ihya ediyor, onarıyor. Peki senin tarihine, geçmişine hiç mi saygın yok? TİKA gibi 25 ülkede bayrağımızı dalgalandıran, garip gurebaya yardım eden, Türkiye'nin tanıtımını yapan bu kuruluşu da kapatmaya mı karar verdin? Hiç merak etme, buna bu millet müsaade etmez." dedi.

Başbakan Yıldırım: TİKA FETÖ'nün en nefret ettiği kuruluştur

Başbakan Yıldırım: TİKA FETÖ'nün en nefret ettiği kuruluştur

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