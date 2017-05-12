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Başbakan Yıldırım, Erdoğan-Trump görüşmesini yorumladı

Başbakan Binali Yıldırım, Londra ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

12.05.2017 - 15:16
  1. Haberler
  2. Politika

başbaka

16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmenin Rakka operasyonu için iyi bir fırsat olacağını söyleyen Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"RAKKA OPERASYONUNDAKİ GÖRÜŞ AYRILIĞI İÇİN İYİ BİR FIRSAT"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gelecek hafta yapılacak görüşme Rakka operasyonu konusundaki görüş ayrılığını gidermek için bir fırsat olacak.

"BREXİT SONRASI İNGİLTERE'YLE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Brexit sonrası İngiltere ile işbirliğini artırmamız gerekiyor. İngiltere'nin AB'den çıkışı sonrası İngiltere ile serbest ticaret anlaşmamız hazır olacak ve en yakın zamanda imzalanacak.

"AB BÜROKRATİK BİR DEVLETE DÖNDÜ"

Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek için bir vizyon ortaya koyması gerekiyor; büyük bir kafa karışıklığı var, AB bürokratik bir devlete döndü.

"ABD, PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRDÜĞÜNÜN GARANTİSİNİ VERDİ"

ABD, PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünün garantisini verdi; ABD Hazinesi PKK'ya finansman akışını incelemeye başlayacak."

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