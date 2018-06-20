Başbakan Yıldırım, Erdoğan'a verdiği sözü tuttu

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlere 4 gün kaldı.

Seçim çalışmalarını hızla yürüten Başbakan Binali Yıldırım, Reuters'a konuştu.

Sıfatların belli bir süre için anlamlı olduğunu, hayatın her zaman devam ettiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Kaderde ne varsa onu yaşarsınız" dedi.

ERDOĞAN'A VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM

Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiş sürecinde önemli çalışmalara imza atan Başbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözü tuttuğunu söyledi.

Yıldırım, "Artık sözümü tuttuğuma göre huzur içinde olabilirim." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin son Başbakanı olmaktan da mutlu olduğunu belirterek "Sıfatlarımız ne olursa olsun birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.