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Biz milletle ittifak yapıyoruz

Memleketi Erzincan'a gelen Başbakan Binali Yıldırım, tamamlanan tesislerin açılışında konuşuyor.

Haber Merkezi | 12.05.2018 - 13:59..
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Başbakan Binali Yıldırım yapımı tamamlanan tesisslerin açılışında konuştu. Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan bölümler şöyle:

"Değerli hemşehrilerim. Erzincan'ımızın değerine değer katacağız.

"AÇILIŞLARA YETİŞEMİYORUZ"

Her tarafta yüzlerce eser var. Artık açılışlara yetişemiyoruz. Toplu açılışlar yapıyoruz. Hepsi Erzincan için. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz.

Biz milletle ittifak yapıyoruz


Benzemezler ittifakı kuruldu biliyorsunuz. Neye karşı kuruldu, Cumhur İttifakı'na karşı. Ama Cumhur İttifakı'nın hedefi bellidir; milletin bekasıdır, milletin geleceğidir, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı, iç ve dış emperyal güçlere karşı milletin dik ve kararlı duruşudur. Onun için biz ittifakı milletle yapıyoruz.

"HÜSRANA UĞRAYACAKLAR"

Bölücü FETÖ'cülerin, bölücülerin can simidi gibi sarıldığı benzemezler ittifakı, 24 Haziran'da, 13'üncü seçim zaferimizle bir kez daha hüsrana uğrayacaklardır.

"ERZİNCAN İLE ERZURUM ŞEKER FABRİKALARI BİRLEŞTİRİLDİ"

Erzincan Şeker Fabrikası'yla Erzurum Şeker Fabrikası'nı birleştirdik, ikisi beraber çok daha fazla kapasiteyle çalışacak."

Biz milletle ittifak yapıyoruz

Biz milletle ittifak yapıyoruz

Biz milletle ittifak yapıyoruz

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