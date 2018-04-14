Başbakan Yıldırım: Bugüne kadar neredeydiniz

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"BUGÜNE KADAR NEREDEYDİNİZ"

Suriye’de alçak rejim kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti. Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler, seslerini yükselttiler. Peki 7 yıldır Suriye’de insanlar katlediliyor, vahşet devam ediyor. Siz sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. Bugüne kadar neredeydiniz?

Tabii ki ne kimyasal silahla, ne de normal bir silahla hiçbir insan hayatına kastetmeyi bizim inancımız kabul etmez. Ancak Suriye’de çözüm isteyenleri göstermelik, vicdan istismarı ile değil gerçekten sorumluluk alarak bu vahşetin sona erdirilmesi için daha çok çalışmaları gerekiyor.

"SURİYE'DE TEK ÜLKE TERÖRÜN YOK EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYOR"

Sahada rekabet etmek ülkedeki sorunları çözmez. Suriye’de tek ülke barış için, insanlık için, terörün yok edilmesi için gece gündüz çalışıyor. O ülkenin adı Türkiye’dir. O liderin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır

"KÜRESEL BARIŞ ÇAĞRISI YAPIYORUZ"

Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ama kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var. Türkiye bilinmelidir ki iç meseleleri kadar bölgedeki bütün sorunlara hakimdir, gereken adımları atmaktadır. Dün BM Güvenlik Kurulu’nda onurumuz Kudüs için mazlumların sesi olduk. Bugün Doğu Guta’da yaşanan katliama karşı küresel barış çağrısı yapıyoruz. Çünkü İstanbul’daki bir çocuğun Kudüs’teki, Doğu Guta’daki Duma’daki çocukların bizim nazarımızda farkı yoktur.

Bir insanlık suçuna maruz kalarak kimyasal, biyolojik ve normal silahlarla can veren onlarca masumun hakkını korumaya devam edeceğiz. Bölgesel barışın, aklın, sağduyunun yanında olmaya devam edeceğiz.

Son günlerde döviz kurunda yaşanan bu dalgalanmanın geçici olduğunu ve etkilerinin de sınırlı olacağını ifade etmek isterim. Hükümetimiz konuyu gereken hassasiyetle ve ciddiyetle ele alıyor, alınması gereken ne gibi tedbirler varsa Merkez Bankası, Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz.