AK Parti'nin evet toplantısına iki isim katılmadı

Başbakan Binali Yıldırım, kuruluşundan bugüne AK Parti hükümetlerinde görev alan bakanlarla kahvaltıda bir araya geldi. Buluşmaya; Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin, Zafer Çağlayan ve Suat Kılıç gibi isimler katıldı.

ABDULLAH GÜL İLE AHMET DAVUTOĞLU KATILMADI

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu ise davet edilmelerine rağmen toplantıya katılmadı. Gül ile Davutoğlu, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine de yurtdışında oldukları gerekçesiyle katılmamıştı.

Başbakan Yıldırım eski bakanlarla buluştu GALERİ



Toplantıda, 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumuna ilişkin olarak sahada yürütülen çalışmalar ve bundan sonraki kampanya süreci ele alındı.

ARINÇ: GÜZEL BİR TOPLANTI OLDU

Kahvaltı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Bülent Arınç, "Güzel bir toplantı oldu." dedi.