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Başbakan Yıldırım Finlandiya Dışişleri Bakanını kabul ett

Başbakan Binali Yıldırım, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini biraraya geldi. İki ülke işbirliği mesajı verdi.

Ajanslar | 11.01.2017 - 19:27
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Başbakan Binali Yıldırım, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini biraraya geldi. İki ülke işbirliği mesajı verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini'yi kabulünde, Türkiye'nin PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi kanlı terör örgütleriyle mücadelesinde, Finlandiya'nın gösterdiği iş birliğinin devamının önem taşıdığını belirtti.

HER ALANDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, 9. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak için Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Finlandiya Dışişleri Bakanı Soini'yi, Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabulde, diplomatik ilişkilerin 93 yıllık bir geçmişe sahip olduğu Finlandiya ile her alandaki işbirliğinin daha da ileri bir noktaya taşınmasına önem atfettiklerini belirten Yıldırım, bu bağlamda yakın siyasi diyaloğun sürdürülmesinin yanı sıra ekonomi, ticaret, turizm gibi alanlardaki münasebetlerin güçlendirilmesi için karşılıklı çabaları devam ettireceklerini ifade etti.

TERÖR MESAJI

Yıldırım, görüşmede, Türkiye'nin PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi kanlı terör örgütleriyle mücadele ettiğini, bu mücadelede Finlandiya'nın gösterdiği iş birliğinin devamının önem taşıdığına dikkati çekti.

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