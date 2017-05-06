Başbakan Yıldırım, Kişinev'deki Moldova Anne Çocuk Sağlığını Koruma ve Bilimsel Araştırma Enstitüsü Rehabilitasyon Ünitesi'nin açılışının ardından Moldova Başbakanı Pavel Filip ile Gökoğuz Yeri'nin başkenti Komrat'a hareket etti.

Başbakan Yıldırım Gökoğuz Yeri'nde

SOYDAŞLAR TÜRK BAYRAKLARIYLA KARŞILADI

Mevkidaşlar, Gökoğuz Yeri Başkanlık Komitesi önünde, Gökoğuz Yeri Başkanı İrina Vlah ve soydaşlar tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Karşılama esnasında Yıldırım'a gelenekler kapsamında tuz ve ekmek ikram edildi.