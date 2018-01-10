Başbakan Yıldırım Gönül Dağı'na konuk oldu

Hollandalı sunucu Wilco Van Herpen ile yola çıkan konukların hayat hikayelerinin anlattıldığı TRT 1 ve TRT Haber ekranlarında "Gönül Dağı" programının özel bölümüne Başbakan Binali Yıldırım konuk oldu.

BAŞBAKAN'LA SICAK SOHBET

Programda sunucu Wilco Van Herpen ile yolculuk yapan Başbakan Binali Yıldırım, çocukluğundan Başbakanlığa uzanan hayat hikayesini anlattı.

"HEM OKUDUK HEM İŞLERE YARDIM ETTİK"

Başbakan Yıldırım, çocukluğunu şu sözlerle anlattı:

Biz, 10 kardeşiz benden büyük bir ablam var. 1955 yılında doğdum. İlkokulu köyümde okudum, ondan sonra ortaokul ve lise için İstanbul'a geldim. Çocukken köyde durumumuz iyiydi, köyün en ileri gelen ailesiydik, hem okuduk hem işlere yardım ettik.

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"BAZEN OKULA GİTMEZ BABAMA YARDIM EDERDİM"

Tarım işleriyle hayvancılık işleriyle çok uğraşırdık. Tarlalarda ekmek için biçmek için okuldan çıkınca bazen de okula gitmeyerek babama yardım ederdim.





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