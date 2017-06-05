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Başbakan Yıldırım Göztepe'yi kutladı

Başbakan Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe Kulübü Başkanı Sepil'i tebrik etti.

05.06.2017 - 07:05
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Başbakan Binali Yıldırım, Eskişehirspor'u penaltılar sonucu yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe Kulübü'nün Başkanı Mehmet Sepil ile telefonda görüştü.

"İZMİR DE SÜPER LİGİ HAK EDİYOR"

Başarılarından dolayı Sepil ile teknik direktör ve futbolcuları tebrik eden Yıldırım, "Göz göz Göztepe Süper Lig'de. İzmir de Süper Lig'i hak ediyor artık." ifadelerini kullandı.

DENİZLİ'Yİ DE ARADI

Başbakan Binali Yıldırım, TFF 1. Lig play-off finalinde penaltılar sonucu Göztepe'ye yenilen Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli'yi bügüne kadarki başarılarından dolayı tebrik etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Göztepe'nin Eskişehirspor karşısında penaltılar sonucu kazandığı ve Süper Lig'e yükselmeyi hak ettiği final maçının ardından Denizli ile telefonda görüştü.

Yıldırım, Denizli'yi bugüne kadar elde ettiği başarılarından dolayı kutladı.

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