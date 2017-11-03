taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.850
USD
3,8266
EURO
4,4587
ALTIN
156,91
PETR
60,8100

Başbakan Yıldırım: Hedefimiz enflasyonu tek haneli orana düşürmek

Başbakan Yıldırım, memleketi Erzincan'da, Cuma namazı çıkışında enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

03.11.2017 - 14:01
  1. Haberler
  2. İç Haber
Başbakan Yıldırım: Hedefimiz enflasyonu tek haneli orana düşürmek

Tüketici fiyatları enflasyonu (TÜFE) Ekim'de tüm harcama grupları genelinde gözlenen artışla yıllık bazda Ekim 2008'den beri en yüksek olan 11.90 seviyesine gelirken, çekirdek enflasyon da yüzde 11.82 ile Ocak 2004'ten beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Başbakan Yıldırım: Hedefimiz enflasyonu tek haneli orana düşürmek

HEDEF TEK HANELİ RAKAMLAR

Başbakan Yıldırım memleketi Erzincan'da, Cuma namazı çıkışı bir gazetecinin konuyla ilgili sorusu üzerine, "Enflasyon bir sonuç. Bugün açıklanan enflasyon oranı yüzde 11.9. Bu bizim beklediğimizin üzerinde bir sonuç. Hedefimiz OVP'de de belirttiğimiz gibi önümüzdeki yıldan itibaren bunu tek haneli orana düşürmek. Bu konuda yaptığımız çalışmalar, aldığımız önlemler var" dedi ve şöyle devam etti:

Başbakan Yıldırım: Hedefimiz enflasyonu tek haneli orana düşürmek VİDEO

"ENFLASYONUN YÜKSEK OLMASININ SEBEPLERİNİ BİLİYORUZ"

"(Enflasyonun beklediğimizden yüksek olmasının) sebeplerini biliyoruz. Bundan sonra amacımız enflasyonu daha aşağı çekmek. Bunun için daha fazla üreteceğiz, üretim maliyetlerini azaltacağız. İstikrar ve güveni sürdürülebilir hale getireceğiz. Böylece enflasyon da kendi doğal şartları içinde düşmüş olacak."

Başbakan Yıldırım: Hedefimiz enflasyonu tek haneli orana düşürmek

"KALICI BİR DURUM DEĞİL"

Yıldırım, "Zaman zaman kurdaki oynaklıklar, bölgesel şartlardan kaynaklı böyle dalgalanmalar oluyor. Ama bunların kalıcı bir durum olmadığını, mutlaka orta ve uzun vadede daha istikrarlı ekonomik süreci yaşayacağımızı vatandaşlarımıza ifade etmek isterim" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
TIR sürücüsünün uyurken pantolonu çalındı
Kocaeli'de, TEM yolu üzerinde park edip uyuyan TIR şoförünün pantolonunu çalan hırsızı aranıyor.
Ali Fuat Yılmazer'in cezası belli oldu
FETÖ'cü eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'e, 16 yıl hapis verildi.
Terör örgütü propogandası yapan 3 üniversiteli gözaltında
Kayseri'de sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propogandasını yapan 3 üniversite öğrencisi gözaltına aldı.
Muğla'da kaçakçıların teknesi battı
2 kişinin cesedine ulaşıldı, 13 kişi kurtarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunahan Kuzu parlamentoyu Can Dündar'a dar etti

Tunahan Kuzu parlamentoyu Can Dündar'a dar etti

291
CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

111
Diyarbakır'da 1 polis şehit oldu

Diyarbakır'da 1 polis şehit oldu

151
Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

41
Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

103
Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

73
Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje

Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM