Tüketici fiyatları enflasyonu (TÜFE) Ekim'de tüm harcama grupları genelinde gözlenen artışla yıllık bazda Ekim 2008'den beri en yüksek olan 11.90 seviyesine gelirken, çekirdek enflasyon da yüzde 11.82 ile Ocak 2004'ten beri en yüksek seviyeye ulaştı.

HEDEF TEK HANELİ RAKAMLAR

Başbakan Yıldırım memleketi Erzincan'da, Cuma namazı çıkışı bir gazetecinin konuyla ilgili sorusu üzerine, "Enflasyon bir sonuç. Bugün açıklanan enflasyon oranı yüzde 11.9. Bu bizim beklediğimizin üzerinde bir sonuç. Hedefimiz OVP'de de belirttiğimiz gibi önümüzdeki yıldan itibaren bunu tek haneli orana düşürmek. Bu konuda yaptığımız çalışmalar, aldığımız önlemler var" dedi ve şöyle devam etti:

Başbakan Yıldırım: Hedefimiz enflasyonu tek haneli orana düşürmek VİDEO

"ENFLASYONUN YÜKSEK OLMASININ SEBEPLERİNİ BİLİYORUZ"

"(Enflasyonun beklediğimizden yüksek olmasının) sebeplerini biliyoruz. Bundan sonra amacımız enflasyonu daha aşağı çekmek. Bunun için daha fazla üreteceğiz, üretim maliyetlerini azaltacağız. İstikrar ve güveni sürdürülebilir hale getireceğiz. Böylece enflasyon da kendi doğal şartları içinde düşmüş olacak."

"KALICI BİR DURUM DEĞİL"

Yıldırım, "Zaman zaman kurdaki oynaklıklar, bölgesel şartlardan kaynaklı böyle dalgalanmalar oluyor. Ama bunların kalıcı bir durum olmadığını, mutlaka orta ve uzun vadede daha istikrarlı ekonomik süreci yaşayacağımızı vatandaşlarımıza ifade etmek isterim" diye konuştu.