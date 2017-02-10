Başbakan Yıldırım: Herkes üzerine düşeni yapsın

Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Türkiye bugün 3 milyon civarında Suriyeli, Iraklı mülteciye ev sahipliği yapmaktadır ve bunu yaparken de doğrusu başka ülkelerden kayda değer bir destek almadan bunu başarmış durumdadır. Bunu da bütün dünya görmektedir, bilmektedir. Biz istiyoruz ki, bu bölgedeki sorunların sonlandırılmasında herkes üzerine düşen görevi yapsın, yük paylaşımında cimrilik göstermesin." dedi.

TÜRKİYE'NİN BM'YE KATKILARINI ANLATTI

Türkiye'nin birçok konuda Birleşmiş Milletler'in barış ve kardeşlik çabalarına katkı sağlamakta olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "Eş başkanlığını yürüttüğümüz Arabuluculuk Dostlar Grubu, Medeniyetler İttifakı gibi inisiyatiflerde Türkiye etkin olarak yer almakta, uluslararası insani zirve toplantısını gerçekleştirmekte ve gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkelerdeki bağların güçlendirilmesine çok büyük katkı sağlamaktadır." şeklinde konuştu.