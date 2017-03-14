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Başbakan Yıldırım İbadi ile görüştü

Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

14.03.2017 - 19:12
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Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüşmesinde, Türkiye'nin DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon içindeki güçlü iş birliği ve katkılarının devam edeceğini belirtti, başta PKK/PYD olmak üzere terörle mücadele konusunda tutum ve beklentilerini muhatabına ifade etti.

YILDIRIM- İBADİ TELEFON GÖRÜŞMESİ

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım'ın Iraklı mevkidaşı ile telefon görüşmesinde, güvenlikten ekonomiye, ikili ilişkilerin gündeminde yer alan konular ve bölgesel meseleler ele alındı.

Görüşmede, Yıldırım ve İbadi, başta terörle mücadele olmak üzere ikili iş birliğinin ilerletilmesi yönündeki ortak iradelerini bir kez daha teyit etti, Başika kampı konusunda devam eden diyalog sürecine değindi.

Türkiye'nin DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu içerisindeki güçlü iş birliği ve katkılarının devam edeceğini belirten Yıldırım, başta PKK/PYD olmak üzere terörle mücadele konusunda Türkiye'nin tutum ve beklentilerini muhatabına ifade etti.

 

 


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