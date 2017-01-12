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Başbakan Yıldırım ile Bahçeli arasında görüşme
Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüştü.
İHA | 12.01.2017 - 05:06
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