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Başbakan Yıldırım ile Bahçeli arasında seçim sohbeti

Partisinin 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazır olduğunu ifade eden MHP Lideri, harekete geçmek için YSK'nın takvimini beklediklerini söyledi.

AA | 24.04.2018 - 08:02..
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Başbakan Yıldırım ile Bahçeli arasında seçim sohbeti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, TBMM'nin 98'inci açılış yıl dönümü dolayısıyla verdiği resepsiyona katıldı.

5 VEKİL İDDİASI

"MHP'den İYİ Parti'ye 5 milletvekilinin geçeceği" iddialarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Bahçeli, "Ne zaman söylerler, kim söyler onu bilemiyorum, ama çıkar yavaş yavaş. Nereye kadar varacak bilemiyorum." yanıtını verdi.

"KOLAY İŞ DEĞİL"

"Bu 5 isim üzerinde başarıya ulaşmaları mümkün mü?" sorusu üzerine ise Bahçeli, "Zannetmiyorum. Kolay iş değil." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım ile Bahçeli arasında seçim sohbeti

CHP'NİN PROVOKASYONLARI

TBMM'nin açılışının 98. yılı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurulda yaşanan gerginlikle ilgili değerlendirmesi de sorulan Bahçeli, "CHP gerilim yaratmak için oraya gelmiş. 15 dakika, 15 milletvekilliğinden fedakarlık yapanlar 10 dakika konuşmada sakin bir üslubu neden tercih etmezler?" değerlendirmesinde bulundu.

SEÇİM ÇALIŞMALARI

Bahçeli, seçim çalışmalarında neler yapacaklarına ilişkin başka bir soru üzerine de mitinglerin yanı sıra halkla yakın temasa da önem vereceklerini söyledi.

Başbakan Yıldırım ile Bahçeli arasında seçim sohbeti

BAŞBAKAN İLE SOHBET

Öte yandan resepsiyona katılan Başbakan Binali Yıldırım, Bahçeli'nin yanına gelerek sohbet etti.

"HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Yıldırım'ın "Ekip hazır. Heyecanla bekliyoruz." sözleri üzerine Bahçeli, "Seçime hazırız. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) takvimini bekliyoruz. Ondan sonra harekete geçeceğiz." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım ile Bahçeli arasında seçim sohbeti

 

 

 


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