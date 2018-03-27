Başbakan Yıldırım ile İbadi telefonda görüştü

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Başbakan Binali Yıldırım ile telefonda görüşmüştü. İbadi'nin görüşmede "Irak sınırlarından Türkiye'ye saldırılara izin vermeyiz." dediği öğrenildi.

SİNCAR GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra yeni hedef olarak gösterdiğ Sincar konusu da İbadi ile görüşülen konular arasında. Irak'ın da bölgeye operasyon yapma ihtimalini görüşen iki lider, terörle mücadele konusunu ele aldı.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadelede komşu ve dost Irak ile yakın iş birliğine verilen önemin vurgulandığı görüşmede, terör örgütü DEAŞ'a karşı başarı kazanan Irak'tan, terör örgütü PKK'ya karşı da komşuluk ilişkileri kapsamında gerekli önlemleri almasının beklendiği belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasında enerji alanında ve diğer ekonomik konularda ciddi iş birliği potansiyelinin bulunduğu da ifade edildi.