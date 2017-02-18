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Başbakan Yıldırım ile Pence arasında görüşülenler

Başbakan Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence ile yaptığı görüşmede FETÖ, DEAŞ ve NATO gibi konular ön plana çıktı.

18.02.2017 - 23:22
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Başbakan Yıldırım ile Pence arasında görüşülenler

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, askeri ve güvenlik alanında önemli uluslararası forumlardan biri sayılan Münih Güvenlik Konferansı marjında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ORTAK İLİŞKİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Görüşmede, iki ülke hükümetleri arasında son günlerde artan ikili temaslara da işaret edilerek, dost ve müttefik Türkiye ve ABD arasında ortaklık ilişkilerinin önemi konusundaki anlayış birliğinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği, bu ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığın bir kez daha vurgulandığı aktarıldı.

Başbakan Yıldırım ile Pence arasında görüşülenler

İKİLİNİN GÜNDEMİ TERÖRLE MÜCADELE

Yıldırım ile Pence arasındaki görüşmede, ABD'yle ikili ve NATO çerçevesindeki askeri ve güvelik ilişkilerinin ele alındığı, terörle mücadelede fikir birliği ve ortak hareketin önemi üzerinde durulduğu belirtildi.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İADESİ GÜNDEME GELDİ

Görüşmede, Yıldırım'ın terör örgütü FETÖ ile mücadele ve lideri Fetullah Gülen'in iadesi konusunda yeni ABD yönetimiyle her türlü işbirliğine hazır olunduğunun altını çizdiği, bu konudaki beklentilerin ABD yönetimince karşılanmasının ilişkilerde yeni bir sayfa açacağından bahsettiği bildirildi.

SURİYE MESELESİ

Başbakan Yıldırım'ın, FETÖ'den bir farkı olmayan DEAŞ gibi radikal örgütlerle mücadelede de Türkiye ve ABD'nin birlikte hareket etmesi gerektiğine işaret ettiği kaydedildi. Görüşmede Yıldırım'ın, Suriye'deki istikrarsızlığa kalıcı bir çözüm bulunması ve bölgenin PKK/PYD dahil her türlü terörden arındırılması konusunda iki köklü müttefik olan ABD ve Türkiye'nin tam uyum içinde çalışmaları gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in yeni ABD yönetiminin de Türkiye ile ilişkilerde yani bir başlangıç yapmayı arzu ettiğini, terörle mücadeleden bölgesel işbirliğine her konuda Türkiye ile yoğun olan diyaloğun daha da geliştirilerek sürdürülmesine hazır olduklarının altını çizdiği belirtildi. ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Başbakan Yıldırım'ın dile getirdiği her konuyu ciddiyetle ele almakta olduklarını kaydettiği bildirildi.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A SELAM

Pence'in görüşme sırasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamını ilettiği de belirtildi.

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