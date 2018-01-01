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Başbakan Yıldırım ilkokul öğretmeninin cenazesinde

İlkokul öğretmeni Galip Kumbar'ın cenazesi, Başbakan Yıldırım'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı

AA | 01.01.2018 - 17:05..
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Pendik Sahil Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenazeye katılan Başbakan Binali Yıldırım, burada Kumbar'ın ailesine ve yakınlarına taziyede bulundu.

TABUTA OMUZ VERDİ

Yıldırım, cenaze namazının ardından öğretmeni Kumbar'ın cenazesini, omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı. Kumbar'ın cenazesi Gülsuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı.

Başbakan Yıldırım ilkokul öğretmeninin cenazesinde

"NE GÜZEL BİR DUYGU, ÖĞRETMEN ÖĞRENCİSİYLE BERABER"

Beyoğlu Piri Reis İlkokulu'nda Başbakan Yıldırım'ın öğretmenliğini yapan Kumbar, 30 Mayıs 2017'de Ankara'da verilen iftar programında Yıldırım ile bir araya gelmişti.

Başbakan Yıldırım ilkokul öğretmeninin cenazesinde VİDEO

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Ne güzel bir duygu, öğretmen, öğrencisiyle öğrencileriyle beraber. Doğrusu bizi bugünlere hazırlayan öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır." demişti.

Başbakan Yıldırım ilkokul öğretmeninin cenazesinde

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