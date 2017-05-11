Başbakan Yıldırım, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Somali Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Yıldırım, İngiltere ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ev sahipliğinde düzenlenen Somali Konferansı çerçevesinde, Başbakan May ile bir araya geldi.

GÖRÜŞMEYE JOHNSON DA KATILDI

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Lancaster House yerleşkesinde basına kapalı yapılan görüşmede, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da bulundu.

BREXİT VE SONRASINA DEĞİNDİ

Başbakan mevkidaşına, Brexit ve sonrasında İngiltere ile ikili işbirliğine yönelik fırsatları değerlendirme arzusunu dile getirdi.