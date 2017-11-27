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Başbakan Yıldırım İngiltere'de

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'deki yatırımcılarla çalışma kahvaltısında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 12:25..
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Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'de yatırımcılarla çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

TÜRKİYE'YE YAPILAN YATIRIM DİĞER ÜLKELERE DE YAPILAN YATIRIMDIR"

"Türkiye öyle bir bölgede yer alıyor ki; Orta Asya, Balkanlar, yakın mesafeden bahsediyor. 60'a yakın ülkeye erişebilirsiniz. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yılda üretilen toplam gayrisafi hasıla 30 trilyon dolar civarında. Türkiye'ye yapılacak yatırım, Türkiye ile sınırlı değil. Büyüme hırsı olan birçok ülkeye de yapılmış yatırım anlamı taşıyor.

"ÖZEL TEŞVİK DÜZENLEMELERİ YAPTIK"

Uluslararası doğrudan yatırımları önemsiyoruz. Bunun için özel teşvik düzenlemeleri yaptık.

"İSTİHDAM ARTIYOR"

Yüzde 5 küçülen ekonomimiz sonunda büyümeyi başarmıştır. 2017 yılı için felaket senaryoları üretilmesine rağmen, Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü sırada yer almıştır. Büyüme oranımız yüzde 6 veya 7 arasında gerçekleşecektir.

Türkiye'de reel sektör üretmeye devam ediyor. İstihdam da artıyor.

"AVRUPA'DA GENÇ İŞSİZLİK DAHA FAZLA"

Bizim nüfusumuz genç. Bunu biz bir olumsuzluk olarak değil artı değer olarak görüyoruz. Geleceğe beklentiyi olumlu yönde çeviriyor. Avrupa'da genç işsizlik daha fazla.

"TÜRKİYE HIZLI BÜYÜYEN BİR ÜLKE"

Türkiye son 15 yılda tam istikrar ve güvene dayalı bir yönetimle yoluna devam ediyor. Türkiye, dünyada 10 mega projeden 6'sını yapan ülke olmuştur. Türkiye'nin güven ve istikrarda ne kadar önemli mesafe katettiğini gösteren en büyük sonuçtur.

Ülkemizin OECD ülkeleri ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu da hatırlatmak isiyorum."

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