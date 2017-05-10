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Başbakan Yıldırım İngiltere'deki Türklerle buluştu

Başbakan Yıldırım, İngiltere'deki Türk toplumunun önde gelen temsilcilerine hitaben konuştu.

10.05.2017 - 23:46
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  2. Politika

Başbakan Binali Yıldırım, "Somali" konulu yüksek düzeyli konferansa katılmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da bir otelde Türk toplumunun temsilcileriyle ile bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, burada bir konuşma yaptı.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar..

Başbakan Yıldırım İngiltere'deki Türklerle buluştu

"15 TEMMUZ'DA AVRUPA'DAN SES ÇIKMADI, BİZE İNGİLTERE DESTEK VERDİ"

"Yabancı düşmanlığı, ırkçılık son zamanlarda artmaya başladı.

Avrupa ile ilişkilerimiz son dönemde istediğimiz seviyede değil.

15 Temmuz'da darbecilere ülkeyi teslim etmedik. Avrupa ülkelerinden ses çıkmadı, İngiltere bize destek verdi."

"İngiltere, Avrupa Birliğinden bariz bir şekilde ayrışan, Türkiye ile ilişkiler geliştirme yönünde bir döneme girdi. Bu dönemi, daha ileriye taşımak, başarılı şekilde sürdürebilmek şüphesiz sizlerle daha kolay olacak. Sizler, bu ülkeyle bağlarımızın gelişmesi için önemli bir görev ifa ediyorsunuz."

Başbakan Yıldırım İngiltere'deki Türklerle buluştu

"Ortak değerimiz, doğduğumuz, havasını soluduğumuz, güzelliklerini yaşadığımız memleketimizin dünyada, bölgede en iyi konuma gelmesi. Bu hepimizin ortak arzusu. Ülkeyi bölmek isteyen, başkalarına uşaklık yapanları bunun dışında tutuyorum. Terör örgütlerinin bizim aramızda yeri olmaz. Ülkemizin birliğini, beraberliğini, bayrağını, üniter yapısını hazmedemeyen kim olursa olsun bu topluluğun içinde yeri olmaması lazım. Bizim bütün mücadelemiz, dört şey için, tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan. Bu bizim için vazgeçilmezdir."

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