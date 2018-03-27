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Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar el-İbadi telefonda görüştü.

AA | 27.03.2018 - 02:55..
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Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım'ın, Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

PKK'YA ORTAK OPERASYON SİNYALİ

Terörle mücadelede komşu ve dost Irak ile yakın iş birliğine verilen önemin vurgulandığı görüşmede, terör örgütü DEAŞ'a karşı başarı kazanan Irak'tan, terör örgütü PKK'ya karşı da komşuluk ilişkileri kapsamında gerekli önlemleri almasının beklendiği belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasında enerji alanında ve diğer ekonomik konularda ciddi iş birliği potansiyelinin bulunduğu da ifade edildi.

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