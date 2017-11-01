Başbakan Yıldırım, İslam Ülkeleri İhracat Toplantısı'nda

Başbakan Yıldırım, "Bir dayanışma içerisinde olmazsak, terörün getirdiği zararlardan emin olamayız." diyerek şu ifadeleri kullandı;

"Hiç kimse Londra'nın İstanbul'dan, New York'un Ankara'dan güvenli olduğunu söyleyemez."

Başbakan Binali Yıldırım'ın İslam Ülkeleri İhracat Toplantısı'nda yaptığı konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"ÜLKEMİZ EKONOMİK OLARAK 3 KAT BÜYÜDÜ"

"İslam dünyası ile Afrika ile yürüttüğümüz işbirliği neticesinde bugün ülkemiz ekonomik yönden 3 kat büyüme başarısı göstermiştir. 15 yılda 3 kat büyümeden bahsediyoruz. Ticaret rakamlarına bakınca da görüyoruz. 2002'de 36 milyar dolar ihracat yapabilirken bu süre içinde 155 milyar doların üzerine çıkmıştır.

"DAHA ELVERİŞLİ FİNANSMAN İMKANLARI İÇİN ADIM ATILDI"

İhracata destek olma bakımından Güney Kore ile Türkiye aynı düzeyde destek vermektedir. Her 100 liralık ticaretin yüzde 26'sı Eximbank tarafından desteklenmiştir. Daha bu ayın başında Eximbank vasıtasıyla döviz kredilerindeki faiz oranı da düşürülmüş, reel sektöre daha elverişli finansman imkanları için adım atılmıştır.

"ÜLKEMİZ ÇİN VE HİNDİSTAN'DAN SONRA EN YÜKSEK BÜYÜME ORANINA SAHİP ÜLKE KONUMUNA GELMİŞTİR"

2016 3. çereğinde ülkemiz yüzde 4 civarında küçülmüştür. Hızlı karar ve tedbirler sayesinde bu olumsuzluk giderilmiş, 2017'nin ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde bir büyüme sağlanmıştır. Çin ve Hindistan'dan sonra en yüksek oranda büyüme sağlayan ülke konumuna gelmiştir. 4 ay bir zaman diliminde bu noktaya nasıl gelindi, burası önemlidir. Buraya gelmemizin arkasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi zamanın ruhunu iyi okumaktan geçiyor.

"NAKİT SIKINTISI GİDERİLDİ"

Bazen 1 gün, 1 saat geç kaldığınız karar telafisi imkansız bir tarife dönüşebilir. Özellikle kredi garanti fonunun devriye alınması suretiyle, reel sektörümüz, iş alemimiz, kredilendirilmesi konusunda çok büyük rahatlık sağlanmış 220 milyar lira kaynak işletmemize aktarılmıştır. Piyasalardaki nakit sıkıntısı giderilmiştir.

Bu kredi garanti fonu mekanizması başlangıçta o mevzi nakit sıkışıklığını giderilmesi için 2017'nin başında ortaya konulan tedbir olarak ön görülmüştü. Aldığımız yeni karara göre rotatip hale getiriyoruz. Kredi garanti fonu dönen kredilerde piyasalarda işletmelerimize kaynak temin etmeye devam edecek.

"İHRACATÇILARIMIZA 2017 YILINDA 3 MİLYAR NAKİT DESTEK VERDİK"

Bizim işletmelerimiz üreticilerimiz sorumluluklarının farkında, kaynak akışı devam ettikçe daha fazla üretmeye ellerinden geleni yapıyorlar. Yeni destek paketleri ile ihracatçılarımıza 2017 yılında yaklaşık 3 milyar nakit destek vermiş bulunuyoruz. Bu yılın Eylül ayında ilginç olan bir başka göstergede Avrupa Birliği ile ilişkilerimizdeki gerilemeye rağmen yüzde 8 oranında artmıştır. Yaklaşık olarak 6 milyar dolara ulaşmış durumdadır.

Birçok noktalarda ticaret merkezleri kuruyoruz. İhracatçıların işlerini görüp, kolaylaştırıyor. Sayıları artırılacak ve böylece küresel ticaretin çok daha artması ve İslam Ülkeleri'nin payının artırılması.... Nüfusu 2 milyara yaklaşıyor. Ancak, oluşturdukları ticaret hacmi, maalesef potansiyelin çok daha gerisinde.

Refah nasıl gelecek?

Daha çok üretim, daha çok istihdam sağlanacak.

"KİMSE NEW YORK'UN ANKARA'DAN GÜVENLİ OLDUĞUNU SÖYLEYEMEZ"

Bir dayanışma içerisinde olmazsak, terörün getirdiği zararlardan emin olamayız. Kimse New York'un Ankara'dan daha güvenli olduğunu söyleyemez.

Değerli katılımcılar, doğrudan yatırımcının ekonomiye birkaç aylık persfektifle bakmadığını, bakılmaması gerektiğini, 15 yıllık öngörü ile yapılması gerektiğini hepiniz biliyorsunuz. Bu firmalar için de böyle, ülkeler için de böyle. Hesabını bilmeyen kasap, elinde kalır masat. Bu laflar boşa söylenmemiş. Bu lafı dünya ekonomisi için de söyleyebilirsiniz veya kasap Hasan Amca için de aynı şeyler geçerli. Her şey ekonomi, her şey hesap kitap.

Sınırlarımızın hemen yanında yaşanan problemleri düşünün. Türkiye'de son 15 yılda uyguladığımız mali disiplin sayesinde ekonomik istikrar sağlanmıştır.

Küresel anlamda ses duyurabilmek için, ekonomi ile siyaseti ile ben de varım diyebilmesi için daha fazla işbirliğine ihtiyaç var. Kavgaları anlaşmazlıkları değil, ortaklıkları birliktelikleri ön plana çıkarmak gerekiyor. Bölgemizin en çok yatırımda tercih edilen ülkesi haline geldik. Bakın 1984-2002 yılları arasında dünyada kriz yok ama Türkiye sadece 15 milyar dolar doğrudan yatırım çekebilmiş. 2003 yılından bugüne kadar ise 186 milyar dolar uzun vadeli doğrudan yatırım getirebilmiş bir ülkedir.

"UYGULADIĞIMIZ MALİ DİSİPLİN SAYESİNDE İSTİKRAR SAĞLANDI"

Sınırlarımızın hemen yanında yaşanan problemleri düşünün. Türkiye'de son 15 yılda uyguladığımız mali disiplin sayesinde ekonomik istikrar sağlanmıştır.

Küresel anlamda ses duyurabilmek için, ekonomi ile siyaseti ile ben de varım diyebilmesi için daha fazla işbirliğine ihtiyaç var. Kavgaları anlaşmazlıkları değil, ortaklıkları birliktelikleri ön plana çıkarmak gerekiyor. Bölgemizin en çok yatırımda tercih edilen ülkesi haline geldik. Bakın 1984-2002 yılları arasında dünyada kriz yok ama Türkiye sadece 15 milyar dolar doğrudan yatırım çekebilmiş. 2003 yılından bugüne kadar ise 186 milyar dolar uzun vadeli doğrudan yatırım getirebilmiş bir ülkedir.

"YURTDIŞINDA FAALİYET GÖSTEREN TÜRK FİRMALARININ YATIRIMLARI 31 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Yurtdışında faaliyet gösteren Türk firmalarının yatırımları da 31 milyar dolara ulaşmıştır. Bu yatırımlarla doğrudan istihdam edilen personel sayısı 181 bine ulaşmış ve ciro büyüklüğü de 40 milyar dolar olmuş. Türk yatırımcıları da bölgeye ve küresel anlamda yatırım yapıp, istihdam oluşturuyor.

Ismarlama usulu teşvik sistemini hayata geçirdik. Stratejik özelliğe sahip, orta teknoloji geliştiren yatırımlara ucu açık teşvikler veriyoruz. Karşılıklı konuşup, kararlaştırıyoruz. Her türlü projelere değil, anlamlı projelere, farklılık sağlayan projelere veriyoruz. Bu sayede küresel yatırımların odak noktası haline gelmesini sağlıyoruz.

"YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK VE YATIRIM HİZMETLERİNDE TÜRKİYE İLK 3 ÜLKE ARASINDA"

Yurtdışında Türk yatırımcıların üstlendiği projelerin yüzde 85'i 2002 yılından sonra gerçekleştirmiştir. 2002 yılında 22 milyar dolar ve 2016'da 72 milyar dolara yükselmiştir. 2003-2015 yılları arasında 277 milyar dolara yükseldi. Dolayısıyla yurtdışı müteahhitlik ve yatırım hizmetlerinde Türkiye ilk 3 ülke arasındaki yerini almıştır. 57 ülke bir araya gelse bu güçlerini birleştirse ve burada dünyanın birçok ülkesine çok büyük projelere imza atma imkanları var.

"10 MEGA PROJEDEN 6'SI TÜRKİYE'NİN"

Sözlerimi tamamlarken bir şey söylemek istiyorum, 2008 yılından itibaren bir kriz başladı. Dünya ticareti azaldı. Şimdi toparlanma süreci var. Bu seneki tahminler yüzde 3,5-3.6 civarında bir büyüme bekleniyor. Son 10 yılda küresel krize rağmen mega projelere baktığımız zaman 10 tane proje var. Bu 10 projeden 6'sını Türkiye yaptı.

Yavuz Sultan Selim projesi ve otoyol projesi Osman Gazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu, Marmaray, havalimanı ve şimdi de Çanakkale Köprüsü....

"DÜNYANIN GELECEĞİNİ OKUYORUZ"

Hemen hemen tamamı da kamu-özel ortaklığı ile yapılıyor. İstikrar gördükleri ve gelecek gördükleri için. Toplam tutarı 65 milyar dolarlık yatırımı Türkiye'de yapıyor. Dünyanın geleceğini okuyoruz. Artık zenginlik merkezleri batıdan doğuya doğru hicret ediyor. Havacılığın merkezi Türkiye! Dolayısıyla kuzeyden güneye, doğudan batıya her türlü hareket ve buluşma noktası Türkiye olacak, İstanbul olacak. Önümüzdeki yıl, havalimanının birinci bölümünü açıp, 200 milyon yolcu kapasitesi ile inşallah küresel bölgesel anlaşmaya katkı sağlayacak.

Bu birliğin ticaretin geliştirmesine yapacağı katkıların artarak devam etmesini diliyorum.