Başbakan Yıldırım: Terörist başı gelecek hesap verecek

Başbakan Yıldırım STK temsilcileriyle buluştuğu toplantıda açıklamalarda bulundu.

TERÖRİST BAŞI GELECEK HESAP VERECEK

Başbakan Yıldırım FETÖ sloganları atan vatandaşlara, "Pensilvanya'daki terörist başı gelecek, hesabını da verecek. Hiç merak etmeyin" dedi.

MEVCUT SİSTEM ÜLKENİN BÜYÜMESİNE YETERSİZ KALIYOR

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yeni bir anayasa sözü verdik. Bütün siyasi partiler aynı sözü verdi. Ve o partiler, o sözü verenler, ana muhalefet partisi, HDP bölücü parti, bugün bu 80 model artık ikide bir yolda kalan bu anayasaya o kadar çok sahip çıkıyorlar ki, insanın aklı şaşıyor. Bunca yıl sistem sebebiyle çekilen sıkıntılar, sanki hiç yokmuş gibi davranıyorlar. Mevcut sistem demokrasinin gelişmesi, daha da ülkenin büyümesi için yetersiz kalıyor. Vesayetçi anlayış bu nedenden dolayı mevcut anayasada ısrar ediyor"

"MİLLET O GECE MEYDANLARDAYDI"



"Önce Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve bu ülkenin Başbakanı sizin kardeşiniz dik durduk. Dedik ki biz milletimizle beraber bu alçaklara yol vermeyeceğiz, geçit vermeyeceğiz. Millet o gece meydanlardaydı. Aliağa meydandaydı, İzmir meydanlardaydı. Bu vesayet odakları mevcut sistemin devamını neden istiyor biliyor musunuz? İşte bunların iktidar olma, milletin gönlüne girme şansları hiç ama hiç yok. Acaba nereden bir fırsat çıksa bir karambol olsa da biz de iktidarın bir tarafından tutuversek, tarih boyunca hep böyle oldu, o alışkanlıkları hala devam ediyor."



