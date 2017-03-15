Başbakan Yıldırım İzmir'de benzeriyle buluştu

Başbakan Binali Yıldırım'a ikizi kadar benzeyen Zekeriya Yetkin, geçen günlerde İzmir'i ziyaret eden Başbakan Yıldırım ile bir araya geldi, ortaya renkli görüntüler çıktı.

"AYAKLARIM YERDEN KESİLDİ"

Yıldırım ile buluşmasını "Ayaklarım yerden kesildi. Havalara uçtum" diye yorumlayan Yetkin, o karşılaşmayı şu sözlerle anlattı:

"ÇOK SICAK VE SAMİMİYDİ"

"O gün bambaşka bir gün oldu. Başbakan Kemalpaşa'daki tünel açılışına gelmişti. Konuşmasının ardından halkın arasına geldi. Yanına gittim. Beni görünce çok şaşırdı. 'Başbakanım İzmir'de sizin yokluğunuzu aratmıyorum, artık bir sarılalım' dedim. Güldü. Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu da 'Sayın Başbakanım ne kadar benziyorsunuz' dedi. Başbakan Yıldırım da 'evet benziyoruz' dedi. Sonra Başbakanımızın fotoğrafçıları fotoğrafımızı çekti. Çok sıcak ve samimiydi. Değerli bir devlet büyüğümüzle görüşmek nasip oldu. Bu da beni çok mutlu etti. Ayaklarım yerden kesildi. Çok değer verdiğim, bakanlık döneminden beri takip ettiğim bir devlet büyüğümüzü karşımda görünce heyecanlanmamam elimde değil."





"ERDOĞAN İÇİN DEĞİL, HER DOĞAN İÇİN EVET" DEDİ

Yetkin, Başbakan Yıldırım'ın özçekim isteğini kırmadığını belirterek kendisiyle özçekim de yaptığını söyledi. Yetkin, "Erdoğan için değil, her doğan için evet" diyerek referandum mesajını vermeyi de ihmal etmedi.