Başbakan Yıldırım İzmir'de konuştu

İzmir'de katıldığı bir etkinlikte konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, tarım sektörünün öneminin altını çizdi.

"TERÖRLE BİZİ YORMAYA ÇALIŞANLAR.."

Yaşanan terör saldırılarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başbakan, "Terörle bizi yormaya çalışanlar bilsin ki biz yorulmayız. Bu ülkenin birliğini, dirliğini, kardeşliğini bozmak isteyenlere karşı da pabuç bırakmayız. Evelallah bu projeler, bu çalışmalar, bu gayretler terörü de ülke gündeminden düşürecek en önemli faaliyetler olarak devam edecek. Açılan her tesis, yapılan her yatırım, ekmek olarak, iş olarak, hizmet olarak millete geri geliyor. Bu sebepten hükümet olarak, Türkiye için kim bir çivi çaktıysa her zaman yanında olduk, destekçi olduk, yardımcı olmaya da devam edeceğiz." dedi.

"TARIM HER ZAMAN STRATEJİK BİR SEKTÖR.."

Başbakan, tarım sektörüyle ilgili şunları söyledi; "Tarım stratejik bir sektördür. Türkiye ne kadar kalkınırsa kalkınsın ne kadar ileri teknolojiye sahip olursa olsun tarım her zaman Türkiye için öncelikli stratejik bir sektör olmaya devam edecektir. Göreve başladığımız günden bugüne çiftçimizin yüzü gülsün diye yorulmak, durmak nedir bilmeden çalışıyoruz. 2002'de 8 milyon ton olan süt üretimini 2015 yılı itibarıyla 19 milyon tona çıkardık. İki katından fazla bir artış sağladık. Süt ihracatını 24 milyon dolardan tam 235 milyon dolara yükselttik. Bugüne kadar öğrencilerimize 252 bin ton süt dağıtıldı. 14 yıllık çalışmaların sonucunda Türkiye, dünyada süt üretimi yapan 9 ülkenin bir tanesi. 2023'e gelmeden Türkiye, ilk 10 ülke arasında süt üretiminde yerini aldı."