taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.275
USD
3,7231
EURO
3,9480
ALTIN
150,38
PETR
55,7900

Başbakan Yıldırım İzmir'de konuştu

Başbakan Binali Yıldırım "'Herkes Türkiye'ye, Erdoğan'a saldırıyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan söylenmesi gerekeni söylüyor" dedi.

11.04.2017 - 12:55
  1. Haberler
  2. Politika
Başbakan Yıldırım İzmir'de konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanlığı Esnaf Buluşması etkinliğine katıldı. Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmasında mücadele etmeden, yorulmadan, terlemeden yaşamanın mümkün olmadığına değinerek, şu görüşlere yer verdi:

NİYE TÜRKİYE'YE SALDIRIYORLAR? ÇÜNKÜ ERDOĞAN SÖYLENMESİ GEREKENİ SÖYLÜYOR

"Başkalarının güdümü altına girersiniz, biz bu mücadeleyi veriyoruz. Başkalarının uydusu olmamak için, kendimiz olmak için bölgemizde güvenin, istikrarının teminatı olmak için onurlu bir mücadele veriyoruz. Niye Türkiye'ye bu kadar saldırıyorlar düşündünüz mü? Herkes Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan söylenmesi gerekeni söylüyor.

Başbakan Yıldırım İzmir'de konuştu

'Bölgede Türkiye var, Türkiye'ye rağmen bölgede operasyon yapamazsınız' diyor. Türkiye bunu geçmişte söyleyemedi. Çünkü Türkiye'nin gerekli gücü yoktu. Kabiliyetleri sınırlıydı. Ama bugün Allah'a şükür savunma sanayisinde yüzde 24'ten yüzde 65 yerlilik oranına gelmiş bir Türkiye'den bahsediyoruz"

Türkiye'nin bugün savunması için gerekli olan her türlü mühimmatı, aracı gereci yapabilecek durumda olduğunu belirten Yıldırım, birçok alanda dışa bağımlılığı azalttıklarını vurguladı.

Başbakan Yıldırım İzmir'de konuştu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı

Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı

423
Diyarbakır'da patlama

Diyarbakır'da patlama

42
G.Saray'da nisan ayı divan kurulu yapılacak

G.Saray'da nisan ayı divan kurulu yapılacak

36
Hayırcılar 'oy nasıl kullanılmalı' kurslarına başladı

Hayırcılar 'oy nasıl kullanılmalı' kurslarına başladı

289
Tesla ABD'nin en değerli otomotiv firması oldu

Tesla ABD'nin en değerli otomotiv firması oldu

20
Milyonere sevgilisini etkilemek için katılan genç

Milyonere sevgilisini etkilemek için katılan genç

30
Madonna'nın kızı koltuk altı tüyleriyle dikkat çekti

Madonna'nın kızı koltuk altı tüyleriyle dikkat çekti

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM