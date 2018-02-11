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Başbakan Yıldırım İzmir'de şehit ailelerini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Manisa programının ardından İzmir'e geçerek, Afrin'de operasyonda ve Bitlis'te çığ düşmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerini ziyaret etti.

İHA | 11.02.2018 - 01:58..
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Yıldırım, Bornova ilçesine gelerek Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de devam eden operasyonlar sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman’ın babası Uğur Salim Karaman ile annesi Ayşe Karaman'a baş sağlığı diledi.

Başbakan Yıldırım İzmir'de şehit ailelerini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım İzmir'de şehit ailelerini ziyaret etti

BİTLİS'TE ŞEHİT OLAN ASTSUBAYIN AİLESİNE ZİYARET

Başbakan Binali Yıldırım, Bitlis’te çığ dönüşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün ailesini ziyaret etti. Manisa programının ardından İzmir’e geçen Başbakan Binali Yıldırım, Ocak ayında Bitlis'te çığ düşmesi sonucu şehit düşen Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün Çiğli’deki baba ocağını ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım İzmir'de şehit ailelerini ziyaret etti

BABASI, YILDIRIM'IN YAKIN KORUMASIYDI

Şehidin babası Özer Öz’ün Başbakan Yıldırım’ın uzun yıllar yakın korumalığı yaptığı biliniyordu. Başbakan Yıldırım, ziyaretlerinin ardından havalimanına geçmek üzere şehit evinden ayrılırken, vatandaşlar da Başbakan Yıldırım’ı görmek için şehit evinin önünde bekledi. Vatandaşlar Afrin’de devam eden operasyona desteklerini belirtirken, Başbakan Yıldırım 14 yaşında elinde Türk bayrağı bulunan Muhammed Karaman’la sohbet etti. Muhammed Karaman, Başbakan Yıldırım’ın “Bu bayrağa sahip çık” dediğini, kendisinin de ömrünün sonuna kadar Türk bayrağına sahip çıkacağını söylediğini belirtti.

Başbakan Yıldırım İzmir'de şehit ailelerini ziyaret etti

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