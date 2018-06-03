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Başbakan'dan Akşener'in TİKA sözlerine tepki

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kastamonu'da gerçekleştirdiği mitinge katılarak konuşma yaptı.

AA | 03.06.2018 - 14:31..
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Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhur İttifakı, milletin huzuru, devletin refahı, güvenliği için yola çıkmış bir ittifaktır. Cumhur İttifakı Yenikapı ruhunun devamıdır, 15 Temmuz'da alçaklara dersini veren, ay-yıldızlı bayrakarı indirtmeyen, ezanları dindirtmeyen aziz Türk milletinin ittifakıdır. Türkiye'nin iyiliğini istemeyenlerin oyunları henüz bitmedi. Darbeyi bastırdık ekonomik kriz üreterek, finansal kumpaslar kurarak üzerimize gelmeye devam ediyorlar" dedi.

Başbakan'dan Akşener'in TİKA sözlerine tepki

MERAL AKŞENER'E TİKA TEPKİSİ

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde; 
"Bunların işi laf koymak AK Parti'nin işi taş üstüne taş koymak. Şimdi haklarını yemeyelim bunların bir projeleri var. Yapılanı bozmak, yıkmak, hizmetleri durdurmak, milletin faydasına olan herşeyi yok etmek kapısına kilit vurmak. Başka projeleri yok. TİKA'yı kapatacakmış. FETÖ'nün dışarıdaki sömürü alanlarına TİKA gereken müdahaleyi yaptığı için rahatsoz oldular. FETÖ'nün en  sevmediği kuruluşu kapatmayı vadediyorlar.

Başbakan'dan Akşener'in TİKA sözlerine tepki


"BEYANNAMEYİ KILIÇDAROĞLU OKUYOR VAADLERİ İNCE VERİYOR"

Genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olmuyor, cesaret edemiyor. Parti kongresinde kendisinin rakibini sahaya sürüyor. Seçin beyannamesini Kılıçdaroğlu okuyor vaadleri Muharrem İnce veriyor. Hanginiz cumhurbaşkanı adayısınız karar verin. Velasıl bunların kafaları karışık. bırakalım kendi hallerine biz işimize bakalım. Kendi partisinin başıa seçmedikleri adayı Türkiye'nin başına seçtirmeye çalışıyorlar. O kadar değerliyse siz seçseydiniz."

Başbakan'dan Akşener'in TİKA sözlerine tepki

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