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Başbakan Yıldırım Kırşehir'de

Kırşehir'de halka hitap eden Başbakan Yıldırım, "Kırşehir'in ülkücüleri FETÖ'cülere hak ettikleri cevabı verecek." dedi.

04.03.2017 - 14:24
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Başbakan Yıldırım Kırşehir'de

Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir'de düzenlenen mitingde halka seslendi.

KIRŞEHİR'İN ÜLKÜCÜLERİ FETÖ'CÜLERE CEVABI VERECEK

AK Parti'nin vesayetçilerin kumpasçıların karşısında dimdik durduğunu belirten Yıldırım, "O gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. MHP ile birlikte bu kararı aldık. Sayın Bahçeli 'önce milletim ve memleketim sonra partim dedi' sonra bu yola beraber çıktık. Ben inanıyorum ki, Kırşehir'in ülkücü ve milliyetçileri bu referandumda kendilerine yakışanı yapacak, terör örgütü ve FETÖ'cülere hak ettikleri cevabı vercek." ifadelerini kullandı.

ALMAN MAKAMLARI TUTUMUNU GÖZDEN GEÇİRMELİ

Almanya'nın Bekir Bozdağ ve Nihat Zeybekci'nin toplantılarına izin vermemesine tepki gösteren Yıldırım, "Alman makamlarının bu konudaki tutumlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Almanya'da 'Hayır' diyenler, teröristlerin bayraklarını dalgalandıranlara, FETÖ'nün propagandasını yapanlara izin vereceksiniz, memleket sevdalılarına yasak koyacaksınız. Bu kabul edilemez. Almanya'daki vatandaşlarımızın bu tutumu karşısında 'Evet' oylarıyla coşup yedi düvele demokrasi dersi verecektir" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

ARTIK HÜKÜMETİ DOĞRUDAN SİZ KURACAKSINIZ

"Zayıf hükümetler, koalisyonlar nedeniyle iktidarlar kısa süreli oldu, hizmet üretemedi ve darbelerin oluşması için bir altyapı teşkil oldu. Bu değişiklikle birlikte artık hükümeti doğrudan sandıkta siz kuracaksınız. İki tane sandık gelecek önünüze. Birinde Cumhurbaşkanını seçecek, onun kuracağı hükümete karar vereceksiniz. Diğerinde de milletvekilini seçeceksiniz. Şimdi seçtiğiniz gibi.

 

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