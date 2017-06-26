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Başbakan Yıldırım komandoları ziyaret etti

4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiren komandolarla bir araya gelen Başbakan, terörle mücadelede taarruz döneminin devam edeceğini söyledi.

26.06.2017 - 09:27
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Ramazan Bayramı'nın ilk gününü memleketi Erzincan'da geçiren Başbakan Binali Yıldırım, Kemah İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Yıldırım, burada 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Yıldırım, askerlerin bayramını tebrik etti.

4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Kemah Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Varol Öztekin, ilçe kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin Yıldırım'a bilgi verdi. Öztekin, bölgedeki askerlerin koordinat vermesi ve silahlı insansız hava aracının bombalamasıyla 4 teröristi etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

Komutan ve askerlerini tebrik eden Başbakan Yıldırım, askerlerin Ramazan Bayramı dışında bölgedeki vatandaşlara bir bayram daha yaşattıklarını söyledi.

Başbakan Yıldırım komandoları ziyaret etti

MİLLET SİZE MİNNETTARDIR

Vatandaşlar sabah namazına giderken, bayram telaşıyla yollardayken, bayramı nasıl geçireceğini planlarken askerlerin dağlarda olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu: "Dağda, gecenin karanlığında vatandaşın huzuru, güveni ve rahatı için gece gündüz demeden gayret gösterdiniz. Millet size minnettardır. Milletim adına teşekkür ediyorum, tek tek alınlarınızdan öpüyorum. Yaptığınız kahramanlıklardan dolayı ülke olarak gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Ben bizatihi gelerek duygularımı paylaşmak istedim. Terörle mücadelede kararlılığımız artan şekilde devam ediyor. İnşallah milletimizi bu beladan kurtaracağız. Ülkenin terörle anılmasının önüne geçinceye kadar faaliyetlerimiz devam edecek. Bu konuda en ufak bir gevşeme en ufak bir rehavet yok. Bundan emin olabilirsiniz."

Yıldırım, güvenlik güçlerinde de aynı kararlılığı görmenin kendilerini heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğini belirtti.

Başbakan Yıldırım komandoları ziyaret etti

Askerlerin ihtiyacı olan herşeyi temin etme ve bu alanda sonuç odaklı çalışma gerçekleştirmenin herkesin ortak sorumluluğu ve görevi olduğunu vurgulayan Yıldırım, gelişmelerin hem vatandaşa umut verdiğini hem de teröristlerin bozguna uğramasına sebep olduğunu ifade etti.

"SAVUNMA DEĞİL TAARRUZ"

Başbakan Yıldırım, "Terörist, saldıran değil sizden kaçan, saklanan konuma geldi. Terörle mücadelede geldiğimiz en önemli nokta budur. Savunma değil, taarruz. Geçen yıl 6 Ağustos'ta aldığımız bu karar, bugüne kadar sahada mutlak üstünlüğü ele geçirmemizi sağladı. Bundan sonra da buna devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım komandoları ziyaret etti

Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını zaman zaman sızmalar olduğunu, bu sızmaların önüne geçmek için ciddi tedbirler aldıklarını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti: "Bütün hudutlarımız, Hatay'dan başlayıp Dilucu'na varıncaya kadar İran, Irak, Suriye hudutlarımızın tamamını 'Entegre Hudut Güvenlik Sistemi' dediğimiz, hem fiziki bariyerler hem algılama sistemleri hem de gözetleme sistemleriyle donatıyoruz. Bu, 2 yıl içinde büyük ölçüde tamamlanmış olacak ama bu sırada da İHA'lar ile geçişleri kontrol ediyoruz. Bu konuda hiç müsamaha göstermiyoruz."

HATIRA FOTOĞRAFI

Başbakan Yıldırım, daha sonra operasyonu gerçekleştiren komando timi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başbakan Yıldırım komandoları ziyaret etti

Başbakan Yıldırım komandoları ziyaret etti

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