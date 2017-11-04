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Başbakan Yıldırım Libya'da kaçırılan Türkler için devrede

Başbakan Binali Yıldırım kaçırılan 3 Türk vatandaşının kurtarılması için Libya Başbakanı ile telefonda görüştü.

04.11.2017 - 22:47
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Başbakanlık'tan konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Başbakanımız, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı (Başbakanı) Fayez Mustafa El Sarraj ile bu akşam (4 Kasım) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

LİBYA'YA HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ

Görüşmede, Libya'da kaçırılan üç vatandaşımızın durumu ele alınmış, Sayın Başbakanımız, konuyu yakından takip ettiklerini belirterek vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılması beklentimizi vurgulamış ve bu konuda her türlü yardıma hazır olduğumuzu belirtmiştir.

Başbakan Sarraj, Libya makamlarının, kaçırılan üç vatandaşımızın kurtarılması için tüm imkankarını seferber ettiklerini belirtmiş ve en kısa sürede vatandaşlarımızı kurtarmayı ümit ettiklerini belirterek gelişmeler hakkında bilgi vermiştir.

LİBYA'NIN BÖLÜNMÜŞLÜĞÜ AŞILMALI

Görüşmede ayrıca, Libya'nın bölünmüşlüğünün aşılarak, bir an önce istikrara kavuşmasına verdiğimiz önem bir kez daha vurgulanarak, BM Genel Kurulu'nda açıklanan yeni yol haritasına desteğimiz ifade edilmiştir."

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