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Başbakan Yıldırım'dan Meclis'te teşekkür konuşması

2. turda Anayasa teklifinin bütün maddelerinin kabul edilmesinin ardından Başbakan Yıldırım teşekkür konuşması yapmak için kürsüye geldi.

21.01.2017 - 04:07
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Başbakan Yıldırım'dan Meclis'te teşekkür konuşması

Başbakan Yıldırım şunları söyledi: Burada biz anayasa değişikliği biz yapmadık.  Anayasa değişikliği teklifi yaptık. Anayasayı değiştirecek olan millettir.

"MÜHÜR MİLLETİN ELİNDEDİR"

Biz üzerimize düşen görevi yaptık, asıl görevi milletimize arz ediyoruz. Şimdi söz milletindir, yetki milletindir, karar milletindir, mühür milletin elindedir. Halkımız son sözü söyleyecek, son kararı verecektir. Türk milleti, cumhuriyetin kazanımlarına aşık bir millettir. Bu milletin ferdi olmak hepimiz için onur ve gururdur.

Bu yüce millet 23 Nisan 1920’de meclisi ilan etti, 29 Ekim 1923’te cumhuriyeti ilan etti, sahip çıktı ve bugünlere getirdi.

Millet sandık her önüne geldiğinde, istisnasız olarak en doğru kararı verdi. Millet bu anayasa değişikliği konusunda da en doğru kararı verecektir. Milletin vereceği karar en isabetli karar olacaktır. Millet her şeyin en iyisini bilendir.

MECLİS ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Mecliste oylama sırasında çalışan, hizmet veren herkese teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür yüce Türk milletinedir. Artık karar milletimizindir, milletin verdiği karar başımız gözümüz üzerinedir. Bu anayasa değişikliğinin Türkiye'nin aydınlık yarınları için uğurlu olmasını diliyorum.

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