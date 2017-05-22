Başbakan Yıldırım Medvedev ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev ile görüştü.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi için Türkiye'de bulunan Medvedev ile Başbakan Yıldırım'ın, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Yaklaşık bir saat süren görüşme sona erdi.

ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

Rusya başbakanı Medvedev ile Başbakan Yıldırım arasındaki heyetlerarası görüşmenin ardından ticari ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik ortak bildiri imzalandı.