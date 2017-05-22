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Başbakan Yıldırım Medvedev ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev ile 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

22.05.2017 - 13:48
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Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev ile görüştü.

Başbakan Yıldırım Medvedev ile görüştü

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi için Türkiye'de bulunan Medvedev ile Başbakan Yıldırım'ın, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Yaklaşık bir saat süren görüşme sona erdi.

Başbakan Yıldırım Medvedev ile görüştü

ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

Rusya başbakanı Medvedev ile Başbakan Yıldırım arasındaki heyetlerarası görüşmenin ardından ticari ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik ortak bildiri imzalandı.

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