Başbakan, Şimşek'in istifa edeceği iddialarına noktayı koydu

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan'a hareketi öncesi havalimanında açıklama yaptı.

ANKARA'DA İDDİA BİTMEZ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa edeceği iddialarıyla ilgili konuşan Yıldırım, "İddialar Ankara'da bitmez. Arkadaşımız görevinin başındadır. Bakanlar Kurulu'nda kimi ne zaman değişiklik yapacağımıza karar verdiğimiz de yaparım ama gündemimizde böyle bir konu yok." dedi.

MENBİÇ

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları...

Herkes buraya hevesleniyor. Bu gelenler burası kimin burasının sahipleri kim diye sormuyorlar. Buranın sahipleri belli, bu insanlar burada köle muamelesi görüyor. Bu adamlar bırakında kendi memleketlerinde yaşasın, geleceklerine kendileri karar versin.

HASTANE YANGINI

Şu an itibari ile durum 32 yoğun bakım ünitesindeki hastalar başka hastanelere nekledildi. Olayda etkilenen söz konusu değil. Olay sonrası 70 ambulans sevk edildi.

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ SALDIRI

Bu olayla ilgili adli ve idari süreç başlamış durumda. Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allahtan rahmet diliyoruz. İlim irfan yuvasında böyle bir olayın yaşanması çok vahim bir durum. Bütün bunlar kapsamlı bir şekilde araştırılacaktır.

